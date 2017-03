– Folk har hoppet ut fra huset for å komme unna flammene og ut av bygget

Saken oppdateres.

KRISTIANSAND: 08.14 gikk alarmen. Brannen er i bygården Tollbodgata 56.

Klokka 09.50 opplyser politiets operasjonsleder Per Kristian Klausen til Fædrelandsvennen at én person ikke er gjort rede for.

Åtte sendt til sykehus

Innsatsleder Kjell Iveland i brannvesenet opplyser klokken 10.00 at åtte personer nå er sendt til sykehus med skader.

– 20 personer er sjekket av helsepersonell, åtte er sendt til sykehus med skader, hovedsaklig bruddskader, sier Iveland.

– Vi har ikke fått gjennomsøkt hele huset. Det er fortsatt for kraftig røyk til at vi kommer frem over alt, sier han.

Brannmester Hans Arne Madsen forteller dette klokken 10.05:

– Vi har søkt gjennom første etasje og kjelleren, men får ikke søkt gjennom loftsetasjen fordi trappa opp er brent opp. Der brenner fortsatt kraftig, sier han.

Har hoppet ut

– Vi har fått opplyst at det er folk som har hoppet ut fra huset for å komme unna flammene og ut av bygget, sier brannmester Hans Arne Madsen

Fra øverste etasje er det hentet ut to eller tre personer med stige. En av dem sto i loftsluka.

– Brannvesenet har ikke sikret hele bygningen, derfor er det usikkert om det befinner seg flere folk der inne, sier operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt rett før klokka 09.00.

Fædrelandsvennen får opplyst på stedet at det var forbipasserende som meldte fra om brannen.

– Det brenner fremdeles, men det er ikke fare for spredning, sier innsatsleder Kjell Iveland klokka 9.45.

Brannårsaken er ukjent.

– Det vet vi ikke noe om foreløpig, sier Iveland.

Han sier at det ikke er noen som er alvorlig skadet.

SISTE FRA POLITIET 08.55: Brann jobber seg gjennom etasjene. 1 og 2 etasje kontrollert - fortsetter videre oppover i bygget.

– Det er en voldsom røykutvikling, sier vår reporter.

09.16: – Brannvesenet sparker seg nå gjennom vinduer for å spyle vann inn fra liften på utsiden, forteller vår reporter på stedet.

Reddes ut

– Brannvesenet har hentet ut flere personer fra bygården. Akkurat nå henter de ut en kvinne med kran, kunne Fædrelandsvennens reporter på stedet fortelle rundt klokken 0830.

Bjørn Erik Lilleengen bor i en av leilighetene inne i gården som brenner, og forteller til Fædrelandsvennens reporter at han ble vekket av brannvesenet som sa at han måtte komme seg ut.

– Da jeg gikk ut, så jeg at det brant i første etasje i nummer 56. Jeg så en person som til slutt måtte klatre ned takrenna. En person i tredje etasje sto i ei loftsluke og måtte hentes med krana, sier Lilleengen.

Det bekrefter også brannvesenet til Fædrelandsvennen.

Evakuert

Alt av nødetater er på stedet. Det var flere personer inne i bygningen da brannen startet.

Juhl Fink bor i nabohuset, hun forteller at hele raden er evakuert.

– Politiet kom inn og sa vi bare måtte komme oss ut, sier Fink.

Klokken 0850 sperret politiet av et større område av Holbergs gate ned mot Dronningens gate.