Toyota tilbakekaller 2,9 millioner biler

Saken oppdateres.

750 000 biler blir tilbakekalt i Japan, 650 000 i Kina, 350 000 i Europa og over 1,1 millioner i andre regioner. Fra før har bilprodusenter tilbakekalt rundt 100 millioner biler globalt på grunn av feil på inflatorer på kollisjonsputer fra Takata.

Bilene som kalles tilbake, er modellene Auris, RAV4, Corolla Axio, Corolla Fielder, samt Noah og Voxy, opplyser Japans største bilprodusent i en epost.

Feilen på inflatoren kan føre til at kollisjonsputen eksploderer ved en kollisjon. Minst 16 dødsfall og over 150 skader er blitt knyttet til feilen på disse kollisjonsputene over hele verden.