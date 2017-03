Frp krever full tilgang på trygg bensin

Det er opp til bransjen selv å bestemme hvordan omsetningskravet på 20 prosent skal oppfylles. Det vil bety at deler av transportnæringen vil kjøre på 100 prosent biodrivstoff. For privatbiler blandes det inn biodiesel i ordinær diesel og etanol i bensin.

3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartriene Venstre og KrF om om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten. Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff.

Regjeringa meiner samtidig at det ikkje bør innførast krav om ein sikringsstandard, det vil seie krav om å tilby E5 i tillegg. Ein bil er i gjennomsnitt om lag 19 år på vegen. I 2019 eller seinare vil det då venteleg vere relativt få bilar som framleis treng E5 (bilar frå 2000 eller tidlegare). Eit krav om ein sikringsstandard er vurdert å påleggje bransjen unødvendige meirkostnader. Kva bensinstasjonar som framleis skal tilby E5, bør vere opp til bransjen og marknaden, til dømes som for 98-oktan bensin i dag.

Etanol er i tillegg til et drivstoff, et løsemiddel som kan gjøre skade på plast- og gummideler, som pakninger og slanger.

Alle bil- og båteiere må kunne bruke utstyret sitt, krever Frp på Stortinget.

Nå presser Frp på Stortinget Frp i regjering for å sikre at det likevel blir innført et krav om at dagens bensin tilbys over hele landet.

Stortinget har vedtatt at drivstofftypen E10 skal innføres som en bransjestandard i løpet av 2018.

Dette er bensin med 10 prosent innblandet bioetanol. Mange bilmodeller, spesielt av eldre årgang, tåler ikke så høy innblanding av etanol. Erfaringer fra andre land har også vist at utfordringen er minst like stor for eldre, mindre motorer, som båtmotorer, motorsykler, gressklippere, motorsager og aggregater.

Venstre: Ikke ønskelig

Men i motsetning til land som Finland, har ikke norske myndigheter så langt presentert noen planer for såkalt «sikringsstandard» ved siden av den nye etanolbensinen. Dette for å sikrer tilgang på bensin til de eldre bilene og båtmotorene som ikke tåler høy entanolinnblanding.

Tvert i mot. Venstres Ola Elvestuen uttalte i går at dette ikke var ønskelig.

– Ønsker dere et slikt pålegg?

– Nei, det ligger ikke i vedtaket. Dette vil være opp til bransjen selv. Med den usikkerhet og frihet som det innebærer, sa han torsdag.

Møtte departementet

Frp på Stortinget liker dette dårlig, og har startet et løp mot det Frp-styrte olje- og energidepartementet.

- Frps gruppestyre har gjort et eget vedtak om dette for å legge press på saken. Vi har også hatt møte med våre folk i OED for å fremme vårt krav om at det innføres sikringsstandard for bensin på dagens E5-nivå, sier Kenneth Svendsen.

Han sitter i presidentskapet på Stortinget og i Frps gruppestyre på Stortinget. Han leder også Frps bilpolitiske utvalg, en bredt sammensatt gruppe fra flere komiteer som forbereder bilpolitiske spørsmål for stortingsgruppen og gruppestyret.

Krever tilgang over hele landet

Ifølge Svendsen reagerte bilpolitikerne til Frp ganske umiddelbart da biosatsingen til budsjettkameratene ble kjent i desember.

– Vi har for lengst hatt møte med OED om dette. Da vedtaket kom før jul, så vi jo at en stor del av bilparken ville få problemer. Man kan ikke gjøre vedtak som skaper så mye problemer for folk som dette. Slik kan vi ikke ha det, og det varslet vi om, sier Svendsen.

Frp vil at folk skal være sikret E5-standard i «rimelig nærhet», i byer og kommuner over hele landet - ikke bare på utvalgte stasjoner.

– Folk må sikres muligheten til å få fatt på E5 uten å reise over hele byen, sier Svendsen.

Han legger til at problemene med den nye bransjestandarden ikke blir mindre om man legger til alle motorbåtene og småmaskinene som heller ikke tåler forhøyet etanol-nivå.

«Raske budsjettforhandlinger»

Regjeringen har allerede har drøftet problemstillingen i statsbudsjettet for 2017 . Der er det konkludert med at «det ikkje bør innførast krav om ein sikringsstandard, det vil seie om å tilby E5 i tillegg».

Heller ikke i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre før jul blir det gjort rede for noen sikringsstandard.

– Dette legger vi ikke så stor vekt på. Budsjettforhandlinger går raskt unna og man sjekket ikke godt nok. Men dette kan vi rydde opp i nå i ettertid, sier Svendsen.

Statsråder på ballen

Svendsen har ingen formening om kostnadsrammen for et sikringsvedtak om E5-standard.

– Men det er uansett underordnet at bil- og båteiere skal være sikret muligheten til å kunne bruke utstyret sitt, sier Svendsen, og legger til Frp-vedtaket om sikringsstandard «ikke er et innspill»:

– Det er et krav fra vår side.

Flere departement er innvolvert i situasjonen som har oppstått rundt sikring av trygt drivstoff. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bekrefter at han er godt kjent med kravene fra sine egne på Løvebakken.

– Innspillet fra Kenneth (Svendsen, red.anm.) er tema vi har på blokka og må løse, skriver han i en sms, og legger til at han selv eier en -85 Cadillac.

– Jeg kjenner derfor godt til problemene man frykter.