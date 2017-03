– innføring av et nytt obligatorisk språkfag for 10-åringer (5. klasse)

* Økt adgang for asylsøkere til å jobbe, gjøre familieinnvandring lettere, samt åpne for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS.

* Et mindretall i programkomiteen åpner også for å skattlegge primærboliger. Komiteen vil kutte kraftig i formuesskatten, og samtidig utrede mulighet for jobbskattefradrag, ha lavere skatt på arbeid og nye modeller for arveavgift.

Saken oppdateres.

- Vi i Venstre må bli flinkere til å snakke om oss sjøl, sier Grande til Adresseavisen etter landsmøtetalen.

Partilederen entret scenen med målinger som roper om hjelp og intern uenighet rundt det borgerlige samarbeidet. Hun gikk av scenen nøyaktig én time senere med de samme målingene, men med det som kan tyde på at det er en felles enighet om at Venstre må stå sammen for å komme seg vekk fra bunnmålingene.

Ikke én eneste gang ble Frp nevnt, mens Høyre og KrF ble nevnt fem ganger til sammen.

- Vår egen feil

- Jeg er fryktelig lei av å bruke all min tid til å snakke om andre partier. En partileders taler trenger ikke handle om andre, men om egen politikk, sier hun.

Og det var helt bevisst. For Grande innrømmer at hun og Venstre ikke har klart å få frem det partiet har fått til de siste årene. Og da spesielt etter budsjettkrangelen i fjor høst.

- Budsjetthøsten var ikke bra. Vi fikk bare fokus på de store konfliktene etter at vi gikk inn med ultimatum, det ble konfliktfylt. Og når vi da ble enige klarte vi ikke å frem det. Vi kan ikke skylde på andre, for det er vår egen feil. Nå må vi fortelle om hva vi har fått til, og hvorfor kampen i fjor høst var verdt det, sier hun selvkritisk.

Tøffere tone

- Og det er alle enige i?

- Jeg håper alle har innsett det, og det virket slik underveis i talen, sier hun.

- Betyr det at det ikke blir skyts mot Frp, men fokus på egen politikk?

- Jeg håper jeg kan drive en slik valgkamp. Men samtidig merker vi at tonen blir tøffere og tøffere. Det finnes ingen populistiske partier i Norge, men det er understrømninger både i Sp og Frp. Det er viktig å stå opp mot disse som kommer med enkle løsninger og oss mot dem, sier hun.

Felles enighet

Og fortsetter:

- Det å ha en partileder som snakker ned dressen til en motdebattant er ikke slik vi diskuterer i det offentlige ordskifte. Det vil jeg ikke være med på., sier hun.

De siste dagene har vært preget av intern uro i Venstre, og det ble sterke reaksjoner på Grandes utspill om å tvinge Frp ut av regjering. Abid Raja og flere med han kritiserte utspillet. I løpet av fredagen ble stridsøksen – i alle fall utad – begravet. Dermed er det enighet om følgende uttalelse: «Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget».

- Jeg er ikke deppa

- Hvordan har de siste dagene preget deg?

- Jeg synes det er artig å være leder for et parti med debatt og hvor ikke alt er timet og tilrettelagt. Det er en av grunnene til at det er kult å være leder. Det skaper bare kampvilje og jeg er ikke deppa, bedyrer hun.

- Noen mener du ikke behøver å si alt du tenker?

- Jeg er bare et menneske, og selger meg ikke for å være noe annet, sier hun.

Opp med skolefanen

Hun er overbevist om at Venstre får nok velgere til å komme over sperregrensen.

- Vi har en tradisjon på at vi tar noen prosenter underveis i valgkampen. Det skal vi klare nå også med å gjenreise Venstre som et skoleparti, og et parti for småbedriftene, sier hun.

Stortingsrepresentant André Skjelstad mener bunnen er nådd for Venstre nå, og at det kun kan gå en vei; oppover.

- Det har vært noen tøffe måneder, men det har ikke bare vært krangling og rot som mange mener. Men vi har selvfølgelig vært for dårlig til å kommunisere hva vi har fått til, sier han.

Gjess

Fungerende fylkesleder i Sør-Trøndelag, Torgeir Anda mener den siste uken ikke er bra for partiet.

- Det er klart det ikke er bra, men samtidig er det noe med å ta samling i bunn. Det kan føre folk sammen, og si at dette skal vi klare, sier Anda.

- Er bunnen nådd?

Målingene er dårlige, men jeg er overbevist om at dette landsmøte vil vise at vi går sammen i flokk, og hjelper hverandre fremover omtrent som gjess, sier Anda.

