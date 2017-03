Regjeringen vil forby kontantkjøp på over 40 000 kroner

Saken oppdateres.

– En beløpsgrense er et målrettet, avgrenset, billig og ubyråkratisk virkemiddel for å forhindre hvitvasking av penger ved kjøp av dyre gjenstander. Forslaget innebærer ingen andre begrensninger i bruken av kontanter som betalingsmiddel, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Forslaget innebærer ifølge finansministeren en vesentlig forenkling for forhandlere av gjenstander, som i dag er underlagt hvitvaskingsloven når de mottar mer enn 40.000 kroner i kontanter. Tilsvarende beløpsgrenser er innført i en rekke europeiske land, blant annet i Danmark. Beløpsgrensen vil ikke gjelde for betalinger til privatpersoner, opplyser Finansdepartementet . Det er skatteetaten som skal kontrollere at beløpsgrensen blir overholdt.

Lovforslaget om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven ble lagt fram av Finansdepartementet fredag. Forslaget innebærer også etablering av en autorisasjons- og tilsynsordning for tilbydere av såkalte virksomhetstjenester. Dette omfatter personer og foretak som legger til rette for opprettelse av selskaper for andre, eller som administrerer utenlandske juridiske arrangementer, såkalte «trusts». Ordningen skal administreres av Finanstilsynet.

Proposisjonen inneholder også forslag om etablering av tilsyn med overholdelse av land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven, noe Stortinget tidligere har bedt om.