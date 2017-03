Vil at "lærer" blir en beskyttet tittel

– innføring av et nytt obligatorisk språkfag for 10-åringer (5. klasse)

* Økt adgang for asylsøkere til å jobbe, gjøre familieinnvandring lettere, samt åpne for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS.

* Et mindretall i programkomiteen åpner også for å skattlegge primærboliger. Komiteen vil kutte kraftig i formuesskatten, og samtidig utrede mulighet for jobbskattefradrag, ha lavere skatt på arbeid og nye modeller for arveavgift.

– For oss som er sosialliberalere handler politikk om å bygge fellesskap som gir mennesker frihet.

Slik startet Venstres partileder, Trine Skei Grande sin tale til landsmøte fredag etter at Terje Breivik Band, inkludert medlemmer fra Null$katte$nylterne, og ikke minst The Dogs, satte tonen.

Bygge ned konflikter

– Politikk handler om å bygge unger så de kan være med å bygge samfunnet, fortsatte hun.

Grande fortsatte med å vise til forskjellene mellom hennes meningsfeller og populister, som hun mener bidrar til å bygge opp konflikter. Venstre skal bygge dem ned.

– Politikk handler om å finne gode løsninger for folk, ikke enkle svar – svar som passer godt i overskrifter, men som i møte med virkeligheten alltid viser seg å være feil, fortsatte Grande.

- Vår tids sivilisasjonskamp

Hun viste også til at det pågår en kamp i store deler av verden som går rett i hjertet av Venstres verdigrunnlag – en kamp mellom dem som vil ha mer internasjonalt samarbeid, og de krefter som vil ha mer nasjonal isolasjon.

– Det er vår tids sivilisasjonskamp, og den står mellom liberale og antiliberale ideer, sa Grande.

Samtidig understreket hun at Venstre har bidratt til tillitsbygging i alle deler av samfunnet, men at tillit tar lang tid å bygge opp, men "skremmende kort tid å rive ned". Hun pekte på at noen partier ser muligheten til å vokse på og dyrke det negative, å snakke ned "de andre", å mobbe og hate.

- Vår strategi er den motsatte. Vi må jobbe for å løse og bygge ned konfliktene, glede oss over ulikehet og likhet. Og vi må forstå hverandre, sa hun.

- Bedre er alltid mulig

Hun trakk også frem statsminister i Canada, Justin Trudeau, og hans motto.

- Han vant valget på at bedre er alltid mulig. Det ga folk noe å håpe på. Et kjennetegn ved det norske samfunnet er høy tillit mellom borgerne, og mellom borgerne og staten. Vi stoler på hverandre og vi stoler på at staten er der for deg når du trenger den. Selv om alt selvfølgelig alltid kan og må bli bedre. Det har gjort oss til verdens lykkeligste land, sa hun.

Og slo fast at vi endelig slo danskene i den kåringen.

Kunnskap er medisinen

Så kom hun til skole og kunnskap.

- Kunnskap er vår tids medisin mot populisme, nasjonalisme, fremmedhat og diskriminering, sa hun.

Hun oppfordret til å lytte mer til eksperter. Både samfunnsøkonomer, klimaforskere og psykologer.

– Noe av det mest skremmende med utviklingen i verden i dag er at det er blitt helt greit å "disse" kunnskap. Det er blitt helt greit å snakke ned noen av de flinkeste folkene vi har i samfunnet, de som er forskere eller eksperter som jobber for å øke kunnskapen vår, sa Grande.

– Og jeg skal ha meg frabedt at politikere prøver å gjøre de folkene små og ubetydelige, tordnet hun og høstet applaus fra salen.

Hin framholdt at kunnskap til alle er løsningen når kunnskap er under press.

– Det betyr at skolen, hele utdanningsløpet, fra barnehagen til universitet og høyskole, er vårt viktigste politiske prosjekt. Det er vårt viktigste ærend for hele fellesskapet vårt, sa Grande.

Og mente at om ikke lenge vil ikke Norge lenger ha olje å leve av.

– Det betyr at vi må ha verdens flinkeste, smarteste og mest kreative hoder, slo hun fast.

- "Lærer" må bli beskyttet tittel

Venstre går til valg på "Lærerløftet 2.0", men da må det gjøres noen grep i følge Skei Grande.

- Vi trenger at "lærer" blir en beskyttet tittel, for å fremheve statusen til yrket, profesjonen og pedagogikken som fag. For du vil ikke ha en lege som bare kaller seg lege til å operere deg. Du vil ikke ha en advokat som bare kaller seg advokat til å forsvare deg. Sånn bør det være for de som skal gi ungene våre kunnskap også, sa hun til stor jubel.

Hun la til at da må antallet fag som lærerne kan ta videreutdanning i, utvides, og nevnte historie, samfunnsfag og naturfag.

Helt til slutt, i den timeslange talen, kom hun med en liten korrigering til kommentatorer og andre som mente hun var sliten, og nærmest ferdig med politikk.

- Ingen av de som har skrevet noe om dette har spurt meg om hvordan jeg har det, sa hun.

Men hun innrømet at hun var sliten etter budsjettforhandlingene i fjor høst, og kampen om å gjøre noe for lengeværende asylbarn. Men la rskt til at det var verdt det med tanke på resultatet.

- Den som tror at jeg er for sliten til å drive valgkamp. For sliten til å vinne et valg. Ja, den skal få bite i seg de ordene, sa hun.

