Her er sju Venstre-vedtak du må få med deg

Saken oppdateres.

Mange, mange vedtak ble gjort, men her har du sju du bør få med deg:

1. Nytt språkfag i 5. klasse

10-åringene i norsk skole får et nytt språkfag. I dag er engelsk obligatorisk, men et stort flertall sa ja til programkomiteens forslag om enda et språkfag. Flertallet mener at yngre elever lettere lærer språk, og så også til at flere andre land har en bedre språkopplæring enn Norge. Motstanderne la vekt på trang timeplan og få språklærere.

2. Fravær førte til å bevare fravær

Programkomiteen ville fjerne fraværsgrensa, og trodde de hadde sikret flertall da tellingen var gjort. Men tallene var ikke klare, og da telling nummer to var ferdig viste det seg at det med to stemmers overvekt var flertall for å beholde fraværsgrensen. Ironisk nok var da partileder Trine Skei Grande og to andre fra partiledelsen opptatt med NRK. Hadde trioen vært i salen ville fraværspipa fått en annen lyd. Eller som Krf-leder Knut Arild Hareide sa i talen under festmiddagen:

– Jeg registrerer at Dagsnytt 18 ikke er gyldig fravær for Venstre.

Regelen er at elever på videregående skole ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter. Samtidig ble forslaget om å evaluere fraværsregelen vedtatt.

3. Ja og nei til olje

En av de mest spennende voteringene, og ikke minst jevneste, var slaget om den 24. konsesjonsrunde. Unge Venstre var tidlig ute med å anbefale et nei, og fikk viljen sin. Men det skjedde ikke uten drama og usikkerhet om hva som egentlig ble vedtatt.

Med 109 mot 108 stemmer falt forslaget om å stoppe utlysningen av flere letelisenser, samt at man ikke gjennomføre en 24. konsesjonsrunde. To avholdt seg fra å stemme. Men i runde to hvor forslaget var å åpne for nye letelisenser, men si nei til 24. konsesjonsrunde, ble det et mye større flertall. Dermed kan Venstre fortsatt kalle seg et miljøparti, men den satt langt inne.

4. Gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier

Denne seieren var viktig for Trine Skei Grande. Fire forskjellige modeller lå til grunn, men landsstyrets innstilling: «Gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier. Barnetrygden videreføres på dagens nivå, men omfordeles, slik at dem som har minst, får mer» ble vedtatt. Guri Melby i programkomiteen snakket varmt om et forslag om gratis barnehage og SFO til alle gjennom behovsprøving av barnetrygden. Men denne ble nedstemt. Det ble også bestemt at kontantstøtten erstattes med ventestøtte.

5. Ja til fortsatt taxfree

Nei til taxfree, det var programkomiteens klare anbefaling. Men igjen bestemte delegatene seg for noe annet. Hovedargumentet handlet ikke om at delegatene vil ha billigere alkohol etter utenlandstur, men at småflyplassene får overleve.

Dette mener RBK-Koteng om sitt Venstre

6. Nei til todeling av foreldrepermisjon

Guri Melby i programkomiteen prøvde for andre år på rad å få partiet til å dele foreldrepermisjon i to. Men igjen ble det nedstemt. Dermed vil Venstre at foreldre tar 15 uker hver, og 16 uker fordeles fritt. Melby og mindretallet pekte blant annet på at foreldrepermisjonen er en viktig grunn til at det er langt frem til likestilling i Norge, og at todeling ville endre på dette.

7. Ja til surrogati – nei til aktiv dødshjelp

Et mindretall i programkomiteen (Abid Raja og Terje Breivik. journ.anm.) ville at punktet om surrogati skulle strykes fra partiets nye program, men vant ikke fram på landsmøtet. Det hjalp ikke at alle delegatene fra Nord-Trøndelag, og store deler av Sør-Trøndelag gjorde det samme, og gikk imot det blant andre Jon Gunnes ønsket.

- Mitt hovedargument er forholdet til surrogatmor. Hun er en part i dette, og det er et ganske stort press. I tillegg er det en stor belastning å gjennomføre et svangerskap. Jeg er klart imot, mener Bjørn Ola Holm fra Vikna.

Det ble også vedtatt at Venstre sier nei til å utrede aktiv dødshjelp i Norge.