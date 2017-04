Sa ja - men surrogati splittet Trøndelag

Saken oppdateres.

- Vi er et liberalt parti, og jeg mener det ikke er noen grunn til at vi ikke skal gjøre det samme som flere andre land i dette spørsmålet. Jeg er helt enig i det Peter Toldnæs sa fra talerstolen, men det er klart det må skje under ordnede forhold, sier Gunnes.

Og viste til Toldnæs' innlegg hvor han sa det var på tide å forholde seg til virkeligheten.

- Det er veldig rart å føle seg som en halvkriminell fordi man tenker på surrogati, sa Toldnæs.

Gunnes var nesten alene

Et mindretall i programkomiteen (Abid Raja og Terje Breivik. journ.anm) ville at punktet om altruisitisk surrogati (ikke-kommersiell surrogati) skulle strykes fra partiets nye program, men vant ikke fram på landsmøtet.

Det hjalp ikke at alle delegatene fra Nord-Trøndelag stemte mot surrogati, og at flere i Sør-Trøndelag gjorde det samme.

Bjørn Ola Holm fra Vikna stemte mot.

- Mitt hovedargument er forholdet til surrogatmor. Hun er en part i dette, og det er et ganske stort press. Det er ganske stor belastning å gjennomføre et svangerskap. Jeg er klart imot, sier han.

- Umulig å etterprøve

Og får støtte fra Tove Eivindsen, andrekandidat fra Sør-Trøndelag.

- Det er helt umulig å etterprøve at det er altruistisk. Det snakkes om at en kun låner bort en livmor, men det er hele kroppen. Det er en helserisiko, mener hun.

Nei til aktiv dødshjelp

Landsmøtet stemte ned programkomiteens forslag om å utrede aktiv dødshjelp i Norge. Også i dette spørsmålet hadde et mindretall i komiteen tatt dissens.