PST oppjusterer trusselnivået

Saken oppdateres.

Det opplyser PST på en pressekonferanse søndag ettermiddag, etter funn av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld.

En 17 år gammel gutt er arrestert og siktet for å ha hatt ulovlig befatning med eksplosivt materiale.

– Det er uavklart om 17-åringen hadde intensjoner om å gjennomføre et terrorangrep, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Oppjusterer trusselnivået

Som en følge av hendelsen i Oslo og utlandet den siste tiden, opplyser PST på pressekonferansen at trusselnivået mot Norge oppjusteres noe i en tomånedersperiode.

- Dette baserer seg på etterretning både fra innland og utland, sier Bjørnland.

Smitteeffekt

PST opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.

Det er uklart om flere personer var involvert.

PST-sjefen påpeker at det er sannsynlig at angrepene i flere europeiske land den siste tiden skaper smitteeffekt.

Kjent for PST

17-åringen skal ha vært kjent for PST fra før, og det har vært utført forebyggende tiltak overfor ham. Han skal ha utgjort «en bekymring», ifølge Bjørnland.

Han kom til Norge som asylsøker sammen med familien sin i 2010, og har fortsatt status som asylsøker. Han framstilles for varetektsfengsling mandag.

PST har gjennomført flere etterforskningsskritt, blant annet ransakinger, og flere personer er avhørt. PSTs politiadvokat Signe Aalling sier det er for tidlig å si noe om resultatene av avhørene.

Avhørt søndag

Den siktede 17-åringen har søndag sittet i et fem og en halv timer langt avhør med PST, opplyser hans forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond.

Sigmond sier til Aftenposten at mannen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen PST har tatt ut. Forsvareren sier at gutten er et barn og at det er snakk om guttestreker.

- Gutten tar avstand fra radikal islam, sier Sigmond.