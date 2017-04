Politiet bekrefter at bombelignende gjenstand i Oslo er uskadeliggjort

Saken oppdateres.

Det var sent lørdag kveld at politiet i Oslo fant det de omtalte som en bombelignende gjenstand ved broen ved Grønlandsleiret i Oslo.

– Vi har foretatt en kontrollert sprenging. Smellet var høyere enn det fra apparatet som bombegruppa brukte, så det tyder på at noe gikk i lufta der borte, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland NTB og pressen på stedet.

– Krimteknisk rydder og samler sammen på stedet, og denne opprydningsjobben vil pågå en liten stund til, sier han.

Ifølge VG var de opprinnelige sperringene satt opp fra Motzfeldts gate til Christan Kroghs gate. Nå har de fjernet de ytre sperringene, men det er fortsatt sperringer ved Lakkegata under Vaterlands Bru på Grønland.

–Akkurat hva det er vi fant, kan jeg ikke si om, men det var et høyere smell enn det normalt vil være når vi foretar slike sprengninger, fortsetter Jørunland.

En mann er i avhør hos politiet, men de vil ikke kommentere noe rundt mannens identitet.

Pappkasse

– Det var en politipatrulje som så ham, en mann som vi fattet mistanke rundt. Sånn jeg skjønte det hadde han denne gjenstanden i hendene når politiet så ham. Gjenstanden lå i en plastpose som var lagt oppi en pappkasse, fortsetter politiet.

– Det er snakk om en kasse rundt 30 ganger 30 centimeter. Den er funnet ute på gata ved broen her i Grønlandsleiret, opplyste innsatsleder Sven Arild Jørundland til pressen på stedet rundt klokken 23 lørdag kveld. Broen det er snakk om er Vaterlands Bru.

Jørundland sa at størrelsen på kassen antydet at den ikke hadde et stort skadepotensial, men at de hadde satt opp tilstrekkelige sperringer, slik at publikums sikkerhet er ivaretatt.

Mulig bombegjenstand

Politiet på stedet sier de vil fortsette og undersøke effekten av den kontrollerte sprengingen de foretok seg før de eventuelt kan slippe opp alle sperringene på stedet. De kan ikke si noe om hvor lenge dette vil ta.

I tillegg til den mistenkte mannen, er også vitner som har sett det hele tatt inn til avhør hos politiet.

PST overtar

Natt til søndag meldte Poltiets sikkerhetstjeneste (PST) at de overtar etterforskningen rundt den bombelignende gjenstanden som ble funnet og detonert av politiet på Grønland i Oslo.

– Det er flere grunner til at vi har tatt over saken, men jeg kan ikke gå inn på det nå, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST, ifølge Aftenposten .

– Vi er veldig tidlig i etterforskningen, nå foretar vi de vanlige etterforskningsskritt som å sikre bevis og foreta avhør, sier Bernsen.