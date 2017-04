Politiet bekrefter detonasjon av bombegjenstand i Oslo

Saken oppdateres.

– Vi har foretatt en kontrollert sprenging. Smellet var høyere enn det apparatet som bombegruppa brukte, så det tyder på at noe gikk i lufta der borte, sier politiet til NTB og pressen på stedet.

– Bombegruppen er på nytt framme for å sjekke effekten av detonasjonen, og må se om det er noe mer som må gjøres før vi kan slippe opp sperringene, sier politiet.

En mann er i avhør hos politiet, men de vil ikke kommentere noe rundt mannens identitet.

– Det var en politipatrulje som så ham, en mann som vi fattet mistanke rundt. Sånn jeg skjønte det hadde han denne gjenstanden i hendene når politiet så ham. Gjenstanden lå i en plastpose som var lagt oppi en pappkasse, fortsetter politiet.

Mulig bombegjenstand

Politiet i Oslo sendte litt over midnatt melding om at de hadde sperret av et område på Grønland etter funn av en bombelignende gjenstand. Kort tid etter kom smellet.

Politiet på stedet sier de vil fortsette og undersøke effekten av detonasjonen før de eventuelt kan slippe opp sperringene på stedet. De kan ikke si noe om hvor lenge dette vil ta.

I tillegg til den mistenkte manne, er også vitner som har sett det hele tatt inn til avhør hos politiet

Pappkasse

– Det er snakk om en kasse rundt 30 x 30 centimeter. Den er funnet ute på gata ved broen her i Grønlandsleiret, opplyste innsatsleder Sven Arild Jørundland til pressen på stedet rundt klokken 23 lørdag kveld. Broen det er snakk om er Vaterlands Bru.

Jørundland sa at størrelsen på kassen antydet at den ikke hadde et stort skadepotensial, men at de hadde satt opp tilstrekkelige sperringer, slik at publikums sikkerhet er ivaretatt.

– Vi mistenker at det er en anretning som er ment for å gå av, men samtidig kan det virke som dette er en gjenstand som ikke har stort skadepotensial, sier Marita Aune til Nettavisen .