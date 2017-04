– Forstår at folk kan være bekymret

Saken oppdateres.

– Jeg vil understreke at Norge er et grunnleggende trygt samfunn. Vi har et åpent og demokratisk samfunn, men vil også av den grunn være sårbare. Derfor skal vi ikke være naive, sier Solberg til NTB mandag formiddag.

– Jeg holdes løpende orientert om utviklingen i Norge og har selvsagt også blitt orientert om PSTs vurdering av trusselnivået. Jeg forstår at det nå kan være flere som er bekymret, sier Solberg, som er på besøk i Kina.

LES OGSÅ: 17. mai-feiringen kan være et terrormål

Hun ber nordmenn om å lytte til politiet.

– PST har oppfordret til økt årvåkenhet for å kunne avsløre og avverge eventuelle handlinger og angrep. Man bør ha en lav terskel for å rapportere mistenkelige hendelser, mener Solberg.

– Politiet vurderer løpende hvilke tiltak trusselsituasjonen tilsier. Og vi må alle forholde oss til de råd politiet gir, sier statsministeren.

LES OGSÅ: PST oppjusterer trusselnivået