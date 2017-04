Bombetrussel mot Flåm stasjon 

Saken oppdateres.

Trusselen ble ringt fra et synlig telefonnummer, opplyser Vest politidistrikt. Ved søk i politiets interne registre ble det tidlig klart at det ikke var grunn til å tro at trusselen var reell.

Innringeren er bosatt i et annen politidistrikt og er tatt hånd om av politiet der. Etter det NRK kjenner til, skal dette være Buskerud politidistrikt. Saken blir etterforsket videre, opplyser politiet.

To togsett som sto på stasjonen, ble undersøkt av politiet og NSB. Det ene togsettet reiste fra stasjonen, 40 minutter forsinket, melder Sogn Avis. Mellom 50 og 60 passasjerer måtte vente til togsettet var ferdig undersøkt.

Flåmsbanen er en av de største turistattraksjonene i Norge. I fjor tok 926.500 reisende turen mellom Flåm og Myrdal.

