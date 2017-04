Saken oppdateres.

Flere politikilder opplyser til NRK at gjenstanden som 17-åringen ble pågrepet med, skal ha bestått av lightergass og splinter.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde bedt om lukkede dører av hensyn til etterforskningen, og væpnet politi, noen med maskinpistoler, holdt vakt under fengslingsmøtet.

17-åringens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, sier at 17-åringen motsatte seg fengsling. PST kunne ikke be om mer enn to uker fordi han er under 18 år