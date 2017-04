Skuespiller Bab Christensen er død

Saken oppdateres.

Bab Christensen døde mandag ettermiddag, opplyser hennes sønn Lars Kolstad til NTB.

Hun ble født 8. januar 1928 og var gift med skuespiller Lasse Kolstad, som døde i 2012.

Bab Christensen var elev ved Nationaltheatret i 1947 og ble ansatt ved Det Norske Teatret i 1970, der hun var en av teatrets mest sentrale skuespillere. Før det arbeidet hun både ved Den Nationale Scene, Nationaltheatret, Trøndelag Teater og Fjernsynsteatret.

– Bab Christensen var en avholdt kollega som gjennom nærmere tre tiår gjorde seg særlig bemerket som en sterk karakterskuespiller ved Det Norske Teatret. Hun satte alltid teatret først og gikk til enhver rolle med stort alvor, sier informasjonssjef Ida Michaelsen ved Det Norske Teatret til NTB.

Sorg

Christensen slo gjennom som Julie i "Romeo og Julie" på Den Nationale Scene i 1951. Siden hadde hun flere større Shakespeare-roller, blant annet som Hermia i "En midtsommernattsdrøm" på Nationaltheatret i 1958 og Lady Macbeth i "Macbeth" på Det Norske Teatret i 1977.

Bab Christensen og Lasse Kolstad giftet seg i 1958. De hadde så vidt rukket å feire 90-årsdagen hans, da han døde fire dager senere 14. januar 2012.

– Jeg skjønner ikke helt at Lasse er borte. Sorgen kommer fortsatt i bølger, sa hun til Se og Hør.

– Det var forferdelig, men samtidig litt fint da vi satt sammen ved dødsleiet hans, fortalte hun.

Lang karriere

71 år gammel tok Bab Christensen farvel med en over 50 år lang karriere på scenen i rollen som Maria Callas i Daniel Bohrs oppsetning "Master Class" om den verdenskjente sopranen, på Det Norske Teatret i 1999.

– Utrolig sjenerøst av teatret å la meg få lov til dette, sa Christensen til NTB og uttrykte at hun var glad for å slippe å "snike seg ut bakveien". Samtidig var hun skjelven med tanke på den store oppgaven det var å skulle illudere et menneske som har levd på scenen.

– Jeg tenkte at dette nok var litt for pretensiøst for meg, dette våger jeg ikke, men så hørte jeg at det var så mange andre kvinnelige skuespillere i Norge som gjerne ville ha rollen. Kan de, så kan jeg.

Bab Christensen spilte også i flere filmer og debuterte på lerret med hovedrollen i "Heksenetter" i 1954 og på TV med Fjernsynsteatrets "Skitne hender" i 1963.