Moderat snøskredfare i hele landet i påsken

NVEs snøskredeksperter vurderte skredfaren som betydelig i Trollheimen, Romsdal og på Sunnmøre så sent som tirsdag, men ved inngangen til påskehelgen ble faregraden nedjustert til nivå 2 – moderat – i hele landet.

– Vi oppfordrer alle til å lese snøskredvarslene på varsom.no som en del av turplanleggingen. Det er viktig å sette seg inn i skredproblemene og hvordan de håndteres. Med mye folk til fjells er det også noen ekstra hensyn å ta sier vaktleder Tommy Skårholen ved Snøskredvarslingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I Nord-Norge, der det er meldt klart best vær de kommende påskedagene, er det særlig i bratte terreng at man skal være oppmerksom. I Sør-Norge er det meldt dårligere vær i påsken, men også her må man ta visse forholdsregler. Det ligger fersk fokksnø i høyden, og det har kommet nysnø i alle regionene, men aller mest i høyden på Nordvestlandet.

På Nordenskiöld Land – det sentrale landområdet på Spitsbergen – er skredsituasjonen uendret, men det ligger lokalt ustabil fokksnø i leheng, og enkelte steder kan en skiløper være nok til å løse ut skred i fokksnøen.