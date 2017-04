Alvorlig for gutt som gikk gjennom isen i Trysil

Saken oppdateres.

Gutten lå flere minutter under vann før han ble reddet opp og fløyet til Oslo. Sykehuset opplyser til NTB fredag kveld at tilstanden hans er alvorlig, men ikke livstruende.

– Det har vært et uhell etter at en familie var på isfiske. Barnet skulle gå fra én post til den andre, og gikk gjennom en råk, sier operasjonsleder Kjartan Våge i Innlandet politidistrikt til VG .

Politiet fikk melding om ulykken klokken 16. Det er uklart hvor lenge han var under vann før det ble reddet opp. Det ble satt i gang førstehjelp på stedet før den lille gutten ble fløyet til Oslo.

Uhellet skjedde under isfiske på vannet Ulvsjøen i Søre Osen. Den lille gutten skulle gå fra et ishull til et annet, og gikk så gjennom isen.