Påskeaften er siste frist for å søke høyere utdanning

15. april er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker hos Samordna opptak. De koordinerer opptaket til 29 universiteter og høgskoler, blant annet NTNU.

Før studiestart bruker universitetet Facebook for å nå de nye studentene.

- Vi er opptatt av å være der studentene er, og vi vet at Facebook fortsatt er det sosiale mediet vi når flest i den målgruppen, sier avdelingsleder Jenny Bremer ved avdeling for studenttjenester.

15 studenter

Totalt jobber 15 studenter fra ulike studieprogrammer med å svare på spørsmålene som kommer inn til Facebook-siden «NTNU Neste stopp». Her deles også innhold som viser studentenes hverdag.

De kommende studentene stiller mest faglige spørsmål. For eksempel hvor mye arbeid man må legge ned for å få gode karakterer på de ulike studieprogrammene, eller hvilken utdanning som lønner seg for ulike typer jobber.

Studentene opplyser at de får spørsmål jevnlig gjennom hele studieåret.

- Ærlige svar

Etter fusjonen kan NTNU tilby 400 studieprogram i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Bremer mener studentene selv er de beste til å svare for NTNU-tilværelsen.

- Vi vil gjerne gi ærlige og oppriktige svar, og ta målgruppa vår alvorlig. Vi ønsker ikke at de skal komme til NTNU hvis det ikke er det rette, sier hun.

Til nye studenter har NTNU Neste stopp følgende råd:

Tenk på hvilke fag som passer for deg og hva du liker å holde på med.

Bruk gjerne litt tid på å snakke om studievalg med folk som kjenner deg - foreldre, foresatte og venner.

Sjekk nettsida Godt studievalg , der kan du få hjelp på veien mot å gjøre et studievalg basert på faglige kriterier.

Adresseavisen hadde tidligere i april et nettmøte med ansatte fra Samordna opptak. De svarte på spørsmål, og alle svarene finner du her.