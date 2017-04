DN: Anstrengt mellom Giske og Tajik

Saken oppdateres.

Dagens Næringsliv skriver at de har fått bekreftet fra en rekke kilder i Arbeiderpartiet at forholdet mellom de to nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik har vært anstrengt i lengre tid.

Begge ble valgt til nestledere på landsmøtet for to år siden, og nå skal sentrale kilder frykte åpen maktkamp hvis partileder Jonas Gahr Støre trekker seg etter et dårlig valg til høsten.

I morgen, torsdag, starter årets landsmøte i partiet.

Hyret inn eks-rådgiver

Det betente forholdet skal ha toppet seg i januar, da Giske hyret inn Tajiks tidligere rådgiver Svein Tore Bergestuen som foredragsholder under en samling for stortingskandidater på Sørmarka konferansesenter utenfor Oslo.

Forholdet mellom Tajik og Bergestuen skal ha skåret seg fullstendig, noe som førte til at han sluttet fire måneder tidligere. Ifølge avisen skal Tajik ha gitt uttrykk internt for at hun var i mot Bergestuens deltagelse.

Giske vil ikke svare DN på hvorfor han inviterte Bergestuen.

- Jeg vil ikke kommentere hvordan vi setter opp et program på vår kandidatskolering. Og jeg vet hva dere fisker etter, og til det har jeg bare ett svar: Jeg har aldri opplevd en mer sammensveiset partiledelse, et mer samlet sentralstyre og et mer samlet parti enn vi har i dag, sier Giske til avisen.

Tajik svarer at partiet hadde en svært god og hyggelig samling, og at «Trond og valgkampledelsen hadde sydd sammen et flott program».

- Godt politisk forhold

DN skriver at de to nestlederne beskrives som natt og dag i bakgrunn og arbeidsmetoder. Avisen skriver at ifølge kildene startet kivingen mellom de to tidlig, og det vurderes slik at begge har klare ambisjoner om å bli partiets neste leder.

Jonas Gahr Støre sier til avisen at Giske og Tajik har et «godt politisk forhold».

- Det er lenge siden partiet har hatt et så godt team som er så politisk samkjørt og i stand til å gjøre jobben sin, sier Støre.