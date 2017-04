NRK: Rumensk tiggernettverk håver inn millioner i Bergen

Saken oppdateres.

NRK Brennpunkt viser tirsdag dokumentaren «Lykkelandet». Kanalen har fulgt Bergens tiggermiljø over en periode på to år.

Kartleggingen har blant annet vist at deler av tiggermiljøet – 140 personer i tallet – står bak eller deltar i organisert gateprostitusjon, tyveri, tigging og narkotikakriminalitet, skriver Bergens Tidende .

Skryter på Facebook

Flere unge menn skal ifølge NRK ha tjent store penger på denne virksomheten. Enkelte av dem har lagt ut bilder av seg på Facebook hvor de poserer med store kontantbeløp. De skryter også av virksomheten.

– Se på tiggeren vår her. Som selger narkotika. Min familie har den dypeste respekt, skal en av bakmennene ha sagt i en video som er lagt ut på sosiale medier, ifølge NRK .

I Brennpunkt-programmet ser vi journalistene kjøre gjennom flere landsbyer, også landsbyen der nettverket i Bergen kommer fra, og de passerer det ene store huset etter det andre. Et sted får de beskjed om at her pleier journalister å bli jaget med stokker.

Millioner overføres til Romania

Det er sendt 100 millioner kroner fra privatpersoner i Bergen til privatpersoner i Romania via pengebyråer utenfor banksystemet, og det bare de fem siste årene, ifølge dokumentaren. På landsbasis er det ført ut over 700 milloner samme vei. Tallene er hentet fra Valutaregisteret .

I Romania kommer Brennpunkt-reporterne over en mann med et hus på 300 kvadratmeter, utstyrt med overvåkingskamera og til en verdi på minst 1,3 millioner norske kroner. Det skal være finansiert med salg av gatemagasinet Folk er Folk. Journalistene har regnet ut at mannen må ha solgt over 17 000 eksemplarer for å kunne finansiere huset.

Politiet: Utfordrende saker

Politiet har de siste årene gjennomført flere aksjoner mot et rumensk miljø som ifølge politiet utnytter kvinner til å selge sex.

Flere har fremdeles status som siktet i saker som omhandler menneskehandel, hallikvirksomhet, prostitusjon og tyveri.

Andre igjen er domfelt.

Prostitusjonsvirksomhet har vist seg å være lukrativt for bakmenn. I en av straffesakene politiet i Bergen har etterforsket de siste årene, dokumenterte de at en av bakmennene sendte rundt 200.000 kroner til Romania i løpet av et år.

I Brennpunkt-dokumtaren viser de hvordan kvinnene tigger på dagtid, men når kvelden kommer, så starter et helt annet liv. De opererer i flokk, mennene i nettverket holder seg i bakgrunnen, men aldri langt unna.

Politiet har ofte støtt på vanskeligheter i etterforskningen av slike saker. Kvinner som ifølge politiet er ofre for menneskehandel, har vært svært tilbakeholdne i avhør. Andre har reist hjem til Romania.

Politiet har også fått problemer når de har reist for å gjennomføre avhør i Romania, et land Norge ikke har noen utleveringsavtale med.

– Dette er svært utfordrende å etterforske. Miljøene er ekstremt lukket, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt til NRK.

Rapport tilbakeviste organisert kriminalitet

Funnene i NRKs kartlegging i Bergen står i motstrid til det Forskningsstiftelsen Fafo fant da de gjennomførte en større kartlegging i Skandinavia i 2015.

Fafo-rapporten konkluderte blant annet med at rumenere ikke styres av bakmenn, og at tiggerne stort sett var fattige mennesker som tjener svært lite på tiggingen.

Rapporten var basert på intervjuer med mer enn 1200 rumenske gatearbeidere i Oslo, København og Stockholm, og ble imøtegått av blant andre politiet da den kom.

– Vi har vært veldig klare på at det er usikkert hvor organisert tiggingen og transporten er, og vi har aldri påstått at det er kriminelle nettverk som står bak, men når det er sagt, så er ikke bildet så svart-hvitt som rapporten hevder, sa visepolitimester Roger Andersen til VG den gang.

Overfor NRK bekrefter fagleder i Vest politidistrikts Exit-gruppe Linda Ervik at hun kjenner seg godt igjen i det som beskrives i dokumentaren.

– Vi er veldig enig i at tigging er organisert, sier hun.

Exit-gruppen jobber med menneskehandel. Politiet i Bergen er de i Norge som har fått flest bakmenn dømt. Konfrontert med hvorfor de ikke avdekker mer og stanser den organiserte virksomheten, sier Linda Ervik blant annet:

– Det er gjort mange gode forsøk med flere straffesaker vedrørende rumenske kriminelle og flere utvisningssaker. Men likevel er tilstrømningen så stor at vi ikke klarer å håndtere alt.

NRK oppgir å ha fulgt miljøet i Bergen sentrum siden våren 2015. Filmopptakene som vises i kveldens Brennpunkt, ble tatt opp fra juni til desember 2016, og som metode er det brukt skjult kamera og spaning.

I denne perioden kom NRK også over tiggere som ikke har noe med nettverket å gjøre.