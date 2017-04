Ap-forslag om å begrense midlertidighet for unge asylsøker

Saken oppdateres.

Lørdag morgen er det klart at begge sider har beveget seg i saken, og nå stiller seg bak forslaget som foreligger fra Aps redaksjonskomité.

Generalsekretær Renate Tårnes i AUF kommenterer til Adresseavisen:

- AUF synes det er bra at Arbeiderpartiet nå endrer praksis for midlertidigheten, og gir et tydelig signal til Høyre og FrP-regjeringen at de ikke kan bruke sin makt til å sette livene til disse ungdommene på vent, mener Tårnes.

Likevel er hun ikke hundre prosent fornøyd. AUF er blant dem som håpet at Ap skulle bevege seg enda lengre:

- Vi gjerne sett at vi hadde kommet lengre, med en lovendring og et skikkelig bedring for de sårbare barna, sier Tårnes.

Praksisendring

Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke foreslås noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte, melder NTB.

Forslaget som landsmøtet nå skal ta stilling til senere lørdag, er i tråd med partileder Jonas Gahr Støres klare oppfordring fredag om ikke å endre regelverket.

- Begge sider beveget seg for å komme i mål, og det har blitt jobbet hele natten med å finne en god løsning. Vi mener vedtaket vi nå går for, ble veldig godt, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til NTB.

- Det er en stor seier for oss at vi nå er tydelige på at bruken av midlertidig opphold for barn uten foreldre i Norge skal begrenses, legger han til.

Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring.

Sårbarhet

I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er «behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen».

Videre heter det at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, «inngår en vurdering av sårbarhetskriterier» som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.

- Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles. Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.

Klar oppfordring

Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

Men Støre kom med en tydelig melding da han gikk på talerstolen fredag ettermiddag. Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for. Men han understreket:

- Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring. For det bør den nemlig ikke være.

- Må ikke endre spillereglene

Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.

Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

Nå tar han selv til orde for at innstrammingen fra asylforliket bør bestå, og begrunner dette med at spillereglene ikke må endres.