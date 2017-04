Jens dro rett på trøndervorspiel

Saken oppdateres.

- Jens synes det er utrolig hyggelig å komme på trøndervorspiel, sier Randi Ness som er Jens Stoltenbergs rådgiver i Brussel.

- Han har masse venner i partiet, så det å tilbringe tid med partivenner fra Trøndelag synes han er veldig hyggelig. Du vet, Jens er veldig glad i folk, sier Ness.

Fristed med vorspiel

Karianne Tung, som er nyvalgt leder for Sør-Trøndelag arbeiderparti, har sammen med Ness sørget for å få Stoltenberg med på vorspiel.

- I en urolig verden er det fint at Jens kommer til oss sindige og harmoniske trøndere. Vi er glad for at du vil kose deg med oss, Jens, sier Tung til generalsekretæren i Nato i det han ankommer den irske puben der vorspielet finner sted. Det ligger med andre ord an til øldrikking for Jens og gjengen fra Trøndelag.

LES OGSÅ: Giske beskyldt for hersketeknikk da han ville hindre Lofoten-vedtak

- Det er splittelse i hele Europa, men ett sted er det samling - i Trøndelag. Her er det harmoniske og snille mennesker. Jeg savner dere veldig. Jeg er opptatt av verden og sånn, men dette har jeg savnet. Jeg er opptatt av hvordan det går med Arbeiderpartiet, og på vegne av Natos én miiliard innbyggere vil jeg si...hahaha, humret Stoltenberg. Trøndergjengen sto allerede i kø for å ta selfie med den tidligere statsministeren.

Kun middag denne gang

- Skal du være superstjerne også resten av kvelden?

- Det synes jeg er hyggelig, dette er gamle venner. Det er helt fantastisk, men også underlig. I 1973 var jeg på mitt første landsmøte, riktignok på galleriet. Nå kommer jeg kun under middagen, sånn er det. Men jeg får oppleve stemningen og får se at det går så bra. Og jeg får oppleve at folk er uunnværlige, også gamle partiledere.

LES OGSÅ: Ap sier ja til delvis åpning for oljeutredning utenfor Lofoten Arbeiderpartiets landsmøte sa lørdag ja til forslaget om å åpne for konsekvensutredning av området Nordland VI, slik ledelsen har foreslått.

- Er du sikker

- Ja!

- Hvorfor valgte du trøndervorspiel?

- Fordi trøndere har godt humør og er rause mennesker. Jeg er glad i dem, sier Stoltenberg.