Kontroll etter eksplosjon og brann på ammoniakkfabrikk

Saken oppdateres.

Eksplosjonen skjedde i en kompressor inne i fabrikken ved 3-tiden. Fabrikksjef Per Knutsen ved Yara sier det oppsto en oljebrann i kompressorrommet, skriver Varden . Ifølge Herøya Industriparks felles industrivern brant det fremdeles ved 4.30-tiden, og rundt klokken 5 meldte politiet at brannen er slukket, men at det fortsatt kan komme smell fra området.

– Brannen kom etter et strømutfall som tok ut de fleste av fabrikkene våre her. Det har ikke vært noe gass på avveie, men vi har kjørt en lokal alarm i fabrikken der selve brannen var, sier Knutsen til NRK. Politiet fikk melding om at Roligheten kraftstasjon lå nede og at dette hadde ført til problemer ved industriparken like etter klokken 3.

Ingen personer ble skadd i hendelsen, men naboer forteller om dramatiske scener og flere eksplosjoner. En 18 år gammel kvinnelig nabo forteller til VG at det smalt skikkelig.

– Da jeg så ut av vinduet lyste det og blinket på himmelen, så kom det masse svart røyk, sier hun.

Yara driver ammoniakkfabrikk på Herøya. I tillegg har selskapet tre salpetersyrefabrikker og en kalksalpeterfabrikk i området. Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde, ifølge selskapet .