Hoffet har snudd – kronprins Haakon må dekke utgifter selv

Saken oppdateres.

Kongehuset fikk beskjed fra Stortinget om å rydde opp i hoffets og kongefamiliens pengestrømmer etter en serie artikler i Dagbladet i fjor.

Avisen avdekket at kong Harald og kronprins Haakon i flere år lot hoffet dekke millioner av kroner i lønn for vedlikehold, drift og vaktmestere på sine private eiendommer.

Kronprins Haakon tjente i 2015 1,4 millioner kroner på utleie gjennom sitt enkeltmannsforetak, men uten at han selv dekket lønnsutgiftene til arbeidet. Isteden havnet regningen for en rekke arbeider på utleieeiendommene hos hoffet – og dermed på Stortinget og hos skattebetalerne.

Skal dekke lønn og driftsutgifter

Ifølge årsberetningen er det nå slutt på denne praksisen, skriver Dagbladet . Forvaltningen av utleieboligene på Skaugum ble i fjor overtatt av selskapet Utleiemegleren.

Det opplyses også at dersom hoffet utfører andre tjenester for Skaugum gård, så skal dette faktureres enkeltmannsforetaket. Samtidig skal også 10 prosent av lønnskostnadene til sjefen for kronprinsparets private stab dekkes av kronprinsens eget selskap.

Slottet vurderer nå om også kronprinsens utleide hytte utenfor Risør skal forvaltes av andre enn hoffet. Det er kronprinsen privat som uansett skal dekke lønn og andre utgifter til drift og vedlikehold.

- På dette punktet har kongehuset kommet oss i møte etter kritikken, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, til avisen.

Besøkte 48 kommuner

Årsrapporten viser for øvrig at kongefamilien hadde 740 offisielle oppdrag i inn- og utland i fjor. De besøkte 48 kommuner, samtlige 19 fylker samt Svalbard og elleve land. Over 45 000 besøkte Åpent Slott i fjor sommer.

Den kongelige civilliste – Stortingets bevilgninger til drift og investeringer og lønn til samtlige ansatte ved Det kongelige hoff – viser et overskudd på 6,6 millioner kroner.

Regnskapet for kronprinsparets stab hadde et underskudd på nesten halvannen million kroner, som dekkes av tidligere avsetninger.