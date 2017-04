Finner ikke ut av blåskjellmysteriet

Saken oppdateres.

Adresseavisen skrev i fjor sommer om blåskjell som har forsvunnet fra lokaliteter der de «alltid» har funnes.

Havforskningsinstituttet hadde mottatt meldinger om forsvunne blåskjell fra hele norskekysten. Flest rapporter gjaldt sørøst-landet, men foruroligende meldinger kom også fra Trøndelag (Namsenfjorden, Åfjord og Hemnfjorden).

Torstein Fjelldal fortalte Adresseavisen om at blåskjellbanken ved landstedet hans i Vallersund på Fosen var forsvunnet, og i Surnadal meldte personer om strender hvor det har vært rikelig med blåskjell, men hvor det nå er rensket for arten.

Fortsatt et mysterium

På bakgrunn av rapportene igangsatte havforskerne nærmere undersøkelser. Men etter å ha systematisert meldingene og lett etter fellestrekk er det fortsatt uklart hvorfor blåskjellene forsvinner, melder Havforskningsinstituttet.

Forskerne hadde flere hypoteser om årsaken, blant annet næringsvirksomhet, temperaturendringer i havet eller miljøgifter. Men ingen klare fellestrekk pekte seg ut, skriver Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.

Ingen felles faktor

Forsker Tore Strohmeier forteller at de hadde håpet å kunne finne en felles faktor, men ikke har gjort det. Det var ikke mye som var likt for de ulike plassene forskerne hadde fått inn meldinger fra, opplyser han.

Han understreker samtidig at ingen av de mulige årsakene kan utelukkes, og at det ser ut som om det er ulike årsaker til at blåskjellene er forsvunnet fra de ulike stedene.

Noen rapporter viste at skjellene hadde dødd akutt, noe som kan tyde på sykdom.

Nylig ble den dødelige parasitten Marteilia refringens funnet i blåskjell på Bømlo i Hordaland, men den er foreløpig ikke påvist andre steder. Om den er utbredt andre steder langs kysten, ønsker havforskerne nå å undersøke. Både ville blåskjell og oppdrettsblåskjell vil bli undersøkt.

