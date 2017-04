Stadig færre bruker kontanter

Saken oppdateres.

Undersøkelsen er gjort av Norstat, og 1.000 er spurt om sine handlevaner. Andelen som svarer at de kun bruker kort, har økt fra 30 prosent i 2015 til 37 prosent i 2016. I aldersgruppen 30 til 39 år sier snaut halvparten at de bruker kun kort.

Andelen som sier de kun betaler med kontanter, er nå nede i 1 prosent. Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier hun mener forbrukerne nå er modne for å gi slipp på kontantene.

Bakstreversk

– Det er en forsvinnende liten andel som bruker kontanter. Da er det bakstreversk at norske myndigheter opprettholder kravet om at bedriftene må ta imot kontanter, mener Krohn Devold.

I dag plikter bedrifter i henhold til norsk lov å ta imot kontanter.

– For oss er det å kunne velge bort kontanter viktig for å synliggjøre hvem som vil operere hvitt. Det er svært få grunner igjen til ikke å kreve elektronisk betaling for varer og tjenester, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Spørreundersøkelsen om nordmenns betalingsvaner er en del av den ferske rapporten «Norge blir kontantfritt». Det er den tredje rapporten om kontantbetaling i Norge som professor Kai A. Olsen har laget på oppdrag for NHO Reiseliv.

Penger og promille

– For alle som driver med kriminell virksomhet, er kontanter en gavepakke. Færre kontanter vil bidra til å redusere svart omsetning, sier Devold.

Hun mener Norge går mot et kontantfritt samfunn enten vi vil eller ikke.

– Ved å fjerne kontantplikten vil Norge tilpasse seg den digitale tidsalder og gjøre hverdagen tryggere for de ansatte i reiselivet og for våre innbyggere, mener hun.

I 2015 var verdien av alle debet- og kredittoverføringene 15.967 milliarder kroner i 2015, mens samlede uttak i minibank dette året var 90 milliarder, ned fra 95 milliarder året før. Uttaket i butikk beløper seg til 19 milliarder. Kontantuttakene i minibank og butikk utgjør dermed 7 promille av alle pengeoverføringer.