Ja takk, begge deler

Saken oppdateres.

På landsmøtet til Frp på Gardermoen denne helga vedtok partiet å gå inn for skattelettelser på over 50 milliarder kroner neste år.

Personbeskatningen skal forenkles og bunnfradraget skal opp. Formueskatten skal bort, kommunene skal ikke få lov til å holde seg med eiendomsskatt, dokumentavgiften skal fjernes, det skal innføres et såkalt ROT/RUT-fradrag (et særskilt fradrag for rehabilitering, ombygging og tilbygg og fradrag for innleide husholdningstjenester som renhold, barnepass og hagearbeid). I tillegg har Frp vedtatt at det skal komme en rekke lettelser av avgifter på bil, alkohol tobakk og en rekke andre områder.

Partileder Siv Jensen sa til Dagens Næringsliv denne helga at hun ikke hadde regnet på de totale kostnadene for Frps skattelettelser. Men departementet hun styrer som finansminister har gjort det. Finansdepartementet mener kostnadene i Frps skattelettelser vil ligge på rundt 50 milliarder kroner for statsbudsjettet i 2018.

At et parti som er stiftet for å gjennomføre sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep ser rødt hver gang skattespørsmål kommer opp til debatt, er ikke så veldig merkelig. Reduksjon av skatter og avgifter har gjennom alle år vært viktig for Frp. I regjeringssamarbeid med Høyre har Frp redusert skattene i Norge med 21 milliarder kroner de siste fire årene. Selv om Frp er tilfreds med det, ligger skattereduksjonen fra fire år i regjering milevis unna den politikken Frp nå går til valg på.

Mens Frp og Frp-leder Siv Jensen går inn for nye skattekutt i milliardklassen, er tonen nokså annerledes når det er finansminister Siv Jensen som snakker. I perspektivmelding som Siv Jensen og statsminister Erna Solberg la frem så sent som 31. mars i år sier Siv Jensen at løsningen for norsk økonomi ikke er skattelettelser. Perspektivmeldingen slår fast at landet mangler fem milliarder kroner hvert år mellom 2030 og 2060 for å balansere budsjettet, gitt at statens inntekter og utgifter fortsetter slik man i dag tror.

Finansminister Siv Jensen snakker om at oljeeventyret i Norge nærmer seg slutten og at statens inntekter må økes for å sikre velferden. Partileder Siv Jensen snakker om ny skattefest og lettelser på over 50 milliarder kroner. Det er en dobbeltkommunikasjon som gir all mulig grunn til å spørre om Frp-ledelsen strør om seg med skattelettelser i valgkampen som de aldri har tenkt å sette ut i livet om de skulle få fornyet tillit i september.

Tar man et raskt blikk på den virkelige verden så hører det med til historien at også regjeringspartner Høyre dempet utsiktene for nye skatteløfter på sitt landsmøte tidligere denne våren. Der i gården heter det at man kun har handlingsrom for moderate skattelettelser i årene fremover. Høyre stemte også ned et forslag om å fjerne formueskatten, men heller redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital. Hos regjeringskompisen er det ingen ting som tyde på skattefest de kommende årene.

Kunsten å ri to hester på samme tid er som kjent en krevende øvelse. Det ender ofte med at man deiser i bakken. Frp-Siv gir velgerne inntrykk av at landet har rom for enorme lettelser i skatter og avgifter. Finansminister-Siv er uenig.

Å gi velgerne inntrykk av at Frp vil gjennomføre skatte-bonanza dersom de får fortsette i regjering, samtidig som regjeringen Frp selv er en del av sier nei, tar seg dårlig ut.

Ja takk, begge deler kan fungere for Ole Brumm, i politikken er det imidlertid en nokså krevende spagat å stå i.