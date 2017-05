- Enkelt for hackere å påvirke stortingsvalget

Saken oppdateres.

– Mitt klare inntrykk er at norske partier og politikere ikke har sikret seg godt nok mot lekkasjer av uheldig materiale, sier sikkerhetsekspert Per Thorsheim.

Han er en av innlederne på tirsdagens NITO-konferanse «Kan valget i Norge også påvirkes av hackere?".

Naivitet

Thorsheim frykter ikke at hackere vil være i stand til å påvirke selve avviklingen av stortingsvalget, men at det vil være enkelt for aktører med onde hensikter å påvirke debatten.

LES OGSÅ: Fransk valgkampkommisjon sier store mengder data er på avveie etter hacking

Dessuten er det naivt å tro at «lille Norge» ikke er et interessant mål, mener han.

– Kort oppsummert har vi grense mot Russland, vi har et oljefond som sitter på milliardverdier i mange land, vi eksporterer mer våpen enn folk flest er klar over og vi liker å tro at vi spiller en sentral rolle i ulike fredsprosesser. Fremmede stater kan ha interesse av å påvirke opinionen og jobbe med en tidshorisont over mange år, sier Thorsheim til NTB.

Bør bekymre

NITO-president Trond Markussen mener det er grunn til å rope et høyt varsku til politikerne.

– Jeg er overbevist om at dersom noen ønsker å hacke personer eller partier for å påvirke den politiske debatten, så er det svært sannsynlig at de vil klare det. Derfor er det også viktig at vi alle leser nyheter og meldinger på sosiale medier med sunn skepsis, sier Markussen.

LES OGSÅ: Tyskland advarer mot å hacke valget

Han legger til at det kan gå lang tid før den som er under angrep, oppdager det.

– Dersom et parti må bruke tid og krefter i valgkampen på å bekjempe noe som egentlig bare er tull, så mister partiskuta fart. Partiene må ikke bare bli mer bevisste, de bør også bli mer bekymret, sier Markussen.

Ta seg dårlig ut

Hackingen av Clintons valgkamp-apparat i USA-valget er ifølge sikkerhetsekspert Thorsheim et åpenbart eksempel på at valg er blitt forsøkt påvirket.

– Jeg vil mene at statlige aktører sto bak, sier han.

Her hjemme avdekket PST tidligere i år at krefter som kan knyttes til russiske myndigheter hadde angrepet epostkontoer til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Arbeiderpartiet, Utenriksdepartementet og Forsvaret.

– Jeg er overbevist om at det finnes mye informasjon på norske partiers epostkontoer som ville tatt seg dårlig ut dersom det ble lekket, selv om det ikke nødvendigvis er snakk om ulovlig materiale. Og da er det heller ikke utenkelig at det kan endre oppslutningen med noen prosentpoeng og påvirke valgutfallet dersom lekkasjen skjer på et «egnet» tidspunkt, advarer Thorsheim.