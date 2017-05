Brende beklager LOs boikott-vedtak

Et løst trekk som traff rotoren var trolig årsaken til helikopterstyrt

Saken oppdateres.

– Regjeringen støtter ikke boikott av Israel. Jeg beklager LOs nye linje i dette spørsmålet. Dette er ikke veien å gå for å bidra til å løse den fastlåste konflikten mellom israelere og palestinere, sier Brende i en uttalelse.

Han understreker at boikott skaper avstand, og at regjeringen tror mer på dialog og samarbeid for å skape tillit.

LO-kongressen besluttet fredag å gå inn en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Årsaken er landets okkupasjon av palestinske landområder.

– Norge har nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med både israelere og palestinere og ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parer, sier Brende.

- Umoralsk

Også Israel reagerer voldsomt på LOs boikottvedtak

Umoralsk, diskriminerende og dobbeltmoralsk. Slik beskriver Israels ambassade i Norge LOs vedtak om å jobbe for en internasjonal boikott av landet.

– Den israelske ambassaden fordømmer på det sterkeste resolusjonen som ble vedtatt av LO-kongressen, om å boikotte Israel, heter det i en uttalelse NTB har fått.

– Å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen. Det vil føre oss videre bort fra en fredelig løsning, heter det.

LO gikk fredag inn for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, samt norsk anerkjennelse av Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967.

- Avvisning av det jødiske folket

– Denne umoralske resolusjonen gjenspeiler dypt rotfestede, partiske, diskriminerende og dobbeltmoralske holdninger mot den jødiske staten. Det ser ut til å være en Israel-besettelse innen fagforbund, særlig LO, skriver ambassaden.

I uttalelsen understrekes det at israelerne ønsker å leve i fred med sine naboer og har undertegnet fredsavtaler med Egypt og Jordan. Israel støtter tostatsløsningen, heter det.

– Resolusjonen er i praksis en avvisning av det jødiske folkets rett til selvbestemmelse over sin egen stat. Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten, heter det fra ambassaden.

LO har med sitt vedtak, også om å rive sikkerhetsbarrieren mellom Israel og Vestbredden, stilt seg side ved side med «Israels verste fiender», ifølge landets ambassade i Oslo.