E.coli-bakterier funnet i produkter fra Norsk Kylling hos Rema 1000

To dømt for drosjeran i Oppland

– Kontrollrutiner sent torsdag kveld viser funn av E.coli i rå og noen fryste kyllingprodukter i et parti fra Norsk Kylling. På nåværende tidspunkt ønsker vi å være på den sikre siden og sperrer salget og går bredt ut for å sikre oss at kundene våre får denne informasjonen, sier kvalitetssjef i Rema 1000, Martina Rabsch, i en pressemelding natt til fredag.

Kunder som har kjøpt kyllingkjøttdeig, kyllingfilet, Craig's magic dust, Craig's garlic BBQ eller frossenvarer av typene kyllinglår 2 kg, kyllingvinger 2kg, kylling rå i pose og kyllinglårfilet i perioden fra 4. til 10. mai, bes om å kaste varen. Rema uttaler at kundene vil få pengene tilbake. Produktene er produsert av Norsk Kylling for Solvinge og Prima.

Rabsch påpeker at E.coli-bakterien forsvinner ved varmebehandling, og E.coli-tarminfeksjon er i de fleste tilfeller ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen gi alvorlig sykdom.