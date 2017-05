VG: Joshua French løslates

Saken oppdateres.

– Klokken 18.00 i dag vil jeg og utenriksministeren holde en pressekonferanse om situasjonen til Joshua French. Dette er en sak som har engasjert og berørt mange de siste årene, skriver Solberg på Facebook.

VG skrev i februar om hvordan norske og kongolesiske myndigheter har i stillhet forhandlet fram en avtale som innebærer at dødsdømte Joshua French overføres til Norge. Nå skriver VG at French er løslatt, etter hva de erfarer.

I februar sa Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba i et intervju med NRK at French vil bli benådet i løpet av 2017. Sjefen for Kongos militære justisvesen anbefalte i et brev i april at dødsdømte Joshua French soningsoverførers til Norge, ifølge Dagbladet.

Det er åtte år siden French ble arrestert i Kongo, anklaget for drap og spionasje. Kort tid etter ble hans reisefølge Tjostolv Moland også arrestert. I September 2009 ble begge dømt til døden av kongolesiske myndigheter. Nordmennene anket, men etter en ny rettssak i 2010 ble dødsdommen stående, og siden har norske myndigheter forsøkt å få dem hjem til Norge.