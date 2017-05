– Bjørnen må ha vært hundgammel

Vet du hva som skjer hvis du får i deg for mye protein?

Saken oppdateres.

Bjørnen ble skutt lørdag ettermiddag i området mellom Lille Garsjøen og Homsjøen. Den veide 137 kilo.

– De er ikke så tunge på våren da de har sittet i hiet sitt hele våren, men det er klart at dette har vært en stor bjørn en gang, og i løpet av våren og sommeren legger bjørnen på seg mange, mange kilo før de går i hi igjen til vinteren, sier regionansvarlig for rovvilt Magne Asheim i Statens naturoppsyn til iFinnmark. Fellingen ble først omtalt av avisa Sagat .

Bjørnen skal analyseres ved Norsk institutt for naturforskning for å finne ut blant annet alder.

– Men ja, den så gammel og sliten ut. Den eldste bjørnen som hittil har blitt felt i Finnmark var en 21 år gammel hannbjørn i Pasvik, sier Asheim.

– Den må ha vært hundgammel. Han hadde begynt å miste pels og var delvis tannløs. Han var mellom 20 og 30 år, garantert, sier Oddbjørn Bomban til iFinnmark .