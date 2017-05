De frøs, mistet skiene og måtte bruke gaffa-tape for å holde utstyret sammen

Allerede da de amerikanske soldatene ankom Trøndelag for første gang i januar, ble det bemerket at de virket dårlig kledd for norsk vinter i bomullsuniformer .

Fortsettelsen skulle bli mye verre da soldatene ble sendt nordover til Finnmark i fire uker:

Ski og støvler falt fra hverandre, trolig fordi bindingene var av metall og støvlene var i gammel gummi.

Glidelåsene i jakkene gikk i stykker og revnet etter sømmene.

Støvlene var vanskelige og tunge – og i praksis ubrukelige med mindre soldatene skulle stå stille.

Pakningene til utstyr og mat gikk i oppløsning, og måtte lappes sammen Gaffa-tape og fallskjerm-stoff.

–Marinesoldatene som brukte utstyret, oppdaget ting som må forbedres, sier major Richard K. Ulsh i det amerikanske marinekorpset til Aftenposten.

– Det var ikke noe morsomt, sier sersjant Troy Hauck til militær-nettstedet.

Fikk sjokk

De 300 soldatene fra det amerikanske marinekorpset (USMC) fikk sjokk da de skjønte hvor dårlig utstyrt de var for vinterkrig under NATO-øvelsen noen mil fra grensen til Russland.

De frøs, mistet skiene og måtte bruke gaffa-tape for å holde utstyret sammen.

– Det ble en sterk følelsesmessig erfaring for mange, sier løytnant Sean Gil i B-kompaniet i 1. bataljon, 2. Marineregiment til det amerikanske nettstedet Military.com .

– Når du løper gjennom snøen i frossent, arktisk månelandskap, er det helt feil tidspunkt å oppdage at støvlene dine ikke holder seg fast på skiene dine.

For å holde varmen, stappet soldatene lag på lag med klær helt til jakkene revnet.

– De så ut som Michelin-menn, skriver DefenceNews.

– Jeg ville ikke gitt noen det skiutstyret vi fikk, sa sersjant «Acevedo» til avisen.

– Etter tolv år i ørkenen måtte vi regne med en lekse, sa generalmajor Niel Nelson til Military.com.

Legges merke til Russland

Oppvasken i Marinekorpset etter den norske vinterøvelsen blir lagt merke til i Russland og russiske medier.

– De amerikanske marinesoldatene frøs kraftig da de øvde nær Russlands grense, skriver den russiske hærens egen avis Zvezda.

– Kommer dere til våre grenser på denne måten, spør Ria Novosti , som spydig stilte spørsmål ved om US Marines hadde testet ut vinterutstyret i Florida eller på Hawaii.

– For en latterlig fiasko. De har kommet til Arktis for å fryse eller å bli spist av isbjørner, skriver Vladimir Bytsjkov i Radio Sputnik, som anbefaler Pentagon å sende sine soldater til et varmere sted neste gang.

– Flaut og skamfullt, skriver Rambler.ru og legger til at «russiske soldater er best».

Øvelse vakte sterke russiske reaksjoner

Bak den russiske spøken med frosne marinesoldater ligger et av de vanskeligste spørsmålene mellom Norge og Russland.

Militærøvelsen Joint Viking og utplasseringen av amerikanske marinesoldater i Norge har vakt sterke reaksjoner fra russisk side.

Fra flere hold - også i Norge - er det stilt spørsmål ved om dette er en uthuling av Norges basepolitikk fra 1949 om ikke å ha faste utenlandske baser så lenge Norge ikke trues med angrep.

I april ble den russiske kritikken skjerpet betraktelig:

Under et stort sikkerhetsseminar beskrev forsvarsminister Sergej Sjoigu Finnmark-øvelsen og marinesoldatene i Norge som et eksempel på hvordan NATO nærmest forbereder krig mot Russland.

Russerne har også brukt øvelsen som argument for å ruste opp i Arktis.

I mai ble Russlands nyeste militærutstyr beregnet på arktisk krigføring vist frem under Seiersparaden på Den røde plass.

Øvelsen i Finnmark brukes også som eksempel når Kreml-medier tegner et bilde av Russland som omringet av fiender.

Norge og NATO har svart ved å vise til at NATO-øvelsen er liten sammenlignet med hva russerne gjør på sin side av grensen.

Det norske militære nærværet i nordområdene er svært lite sammenlignet med de store russiske troppestyrkene på andre siden av grensen til Norge, hvor Russland har noen av sine viktigste militærbaser og atomvåpen.

Skifter utstyr etter Finnmark-fadesen

Marinekorpset har allerede besluttet at deler av utstyret skal skiftes ut etter vinterens opplevelser i Finnmark.

– Det er dette som er hensikten med trening, svarer major Richard K. Ulsh i USMC.

– Tilbakemeldingene fra våre marinesoldater vil bli brukt til å forbedre utstyret, skriver Ulsh i en epost til Aftenposten.

Det norske forsvaret ønsker ikke å kommentere saken, men svarer på generelt grunnlag «at noe av hensikten med å øve på militære operasjoner under utfordrende klimatiske forhold, nettopp er å avdekke eventuelle behov for endringer i soldatenes utrustning».

– Vi ønsker ikke fra norsk side å kommentere eventuelle utfordringer som våre allierte opplever med sitt materiell, svarer major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter i en e-post.

Amerikanske militære ønsker nå at Værnes skal bli en permanent base for marinestyrkene i Europa, noe som vil bety at antallet amerikanske soldater fordobles til 600.