Politiet satte inn ekstra ressurser på Bruno Mars-konsert: – Vi må jo bare fortsette å gå på konserter

– Jeg er ikke veldig bekymret. Det er sjelden det skjer noe, og vi må jo bare fortsette å gå på konserter, sier Steingrim Soug til Aftenposten .

Sammen med døtrene Hennie Aalstad Soug (13) og Ella Ingrid Aalstad Soug (10) hadde han onsdag tatt turen fra Lindern i Oslo til Telenor Arena og konserten med Bruno Mars.

Begge jentene var på forhånd litt nervøse med tanke på det som mandag skjedde i Manchester. Pappa Steingrim holdt roen. Han og døtrene vurderte aldri å heller bli hjemme.

– Vi føler oss trygge og godt ivaretatt her, sier han.

– Alle skal føle seg trygge

Tirsdag varslet politiet at de setter inn mer synlig politi rundt konserten med Bruno Mars på Telenor Arena.

Det ble klart etter et møte mellom arrangøren Live Nation, sikkerhetsselskapet Pro Sec og Oslo-politiet. I en pressemelding tirsdag skrev Telenor Arena at alle skal føle seg trygge på konserten.

Bakgrunnen er terrorangrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester mandag. 22 mennesker, deriblant barn og unge, er foreløpig er bekreftet omkommet. Tirsdag ble det kjent at Salman Abedi (22) sto bak eksplosjonen.

– Vi har en del ressurser der ute, og noe mer enn det som kanskje er normalt for et slikt arrangement. Det er fordi vi ønsker å skape trygghet for konsertpublikumet, sier operasjonsleder Åste Tanem i Oslo-politiet onsdag kveld.

Sperret av veier

Like før Bruno Mars skulle gå på scenen klokken 21.15, kunne politiet melde om at ting foreløpig hadde gått rolig for seg.

Sikkerhetssjef Ingve Eikeland ved Telenor Arena understreket tirsdag at det ikke foreligger økt trussel mot arrangementer i Norge eller konserten til Bruno Mars.

– Men alle som er involvert i konserten er selvfølgelig ekstra skjerpet, sa Eikeland.

Ifølge salgs- og markedsdirektør Marcia Titley ved Telenor Arena var onsdagens konsert «så godt som utsolgt». Det betyr at rundt 25.000 mennesker skulle inn portene i kveldssolen onsdag, blant dem mange barn og unge.

I området rundt arenaen var det satt opp flere veisperringer, og uniformert politi hjalp til med å dirigerte trafikken.

– Vil ikke la terror ødelegge

Lise Kristianslund (30) og Carl Fredrik Ness (30) hadde tatt turen fra Fredrikstad for på se Bruno Mars.

– Jeg har lagt merke til at det er mye sikkerhetsopplegg her, sier Kristianslund.

Hverken hun eller Ness var spesielt bekymret for kvelden. De hadde heller ikke vurdert å holde seg unna arenaen.

– Man blitt litt tankefull når det skjer terrorangrep, men vi vil ikke la det ødelegge for oss, for da oppnår de det vil – nemlig å skape frykt, sier Kristianslund.