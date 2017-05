Politiet advarer mot veipirater på E6

Fire reddet opp av sjøen etter havari nord for Bergen

Både på svensk og norsk side av grensen er det de siste dagene kommet flere henvendelser til politiet om veipirater som lurer folk til å stoppe langs veien, for deretter å svindle dem, melder TV 2 .

Nå advarer politiet mot å stanse for folk som kan ha et ønske om å svindle deg. Dersom du er usikker på om vedkommende virkelig trenger hjelp, anbefales det dessuten å ringe politiet før man eventuelt stanser.

– Det klassiske er at man står og påkaller andre bilisters hjelp under påskudd av at man har motorstans eller lignende, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Martin Schie, til TV-stasjonen.

Deretter ber svindlerne bilisten om hjelp til å betale for for eksempel bensin.

– Ofte betaler de deretter tilbake gjelden med falskt gull eller slikt, sier Schie.

Ingen av dem som observerte veipirater i helgen ble svindlet.