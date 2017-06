EU: Trist dag for verdenssamfunnet

Fjerning av særordninger for flyktninger fikk ikke flertall

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier Trumps beslutning er en alvorlig feil, mens EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete er skuffet.

– I dag er en trist dag for verdenssamfunnet, en hovedpartner snur ryggen sin til kampen mot klimaendringene. EU beklager dypt den ensidige beslutningen fra Trump-administrasjonen om å trekke USA fra Parisavtalen, sier EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete i en uttalelse.

Helgesen: En skuffende beslutning

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.

Helgesen fulgte Trumps pressekonferanse hvor han kom med kunngjøringen. Han har vanskelig å forstå den amerikanske presidentens begrunnelse.

– Beslutningen hviler på feilaktige argumenter. Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.

– Det er skuffende at USA med dette melder seg ut av et sterkt internasjonalt fellesskap hvor så å si alle verdens land har forpliktet seg til å bekjempe klimaendringer. Dette er et land vi er vant til å se som leder, fortsetter han.