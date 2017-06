Miljøorganisasjoner fordømmer Trumps exit fra Parisavtalen

Saken oppdateres.

– Trump har tatt en svært umoralsk beslutning, som vil ha negative konsekvenser for hele verden, men også for amerikanerne, som Trump feilaktig påstår at vil ha godt av at USA trekker seg, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

– At USA trekker seg fra Parisavtalen er selvsagt tragisk, men ikke uoverkommelig. Vi ser allerede at EU og Kina er enda tydeligere på gjennomføringen av avtalen, fastslår Gulowsen.

Klimaskurk

Leder Ask Lundberg i Naturvernforbundet sier det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut.

– Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt, og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier Lundberg.

Lundberg peker på at Tysklands statsminister i etterkant av det siste G7-møtet var tydelig i sin oppfordring til USA om ikke å trekke seg fra Parisavtalen. Like i forkant av kunngjøringen torsdag kveld, kastet også de nordiske statsministrene seg på og oppfordret Donald Trump til å snu og utvise globalt lederskap.

– Donald Trump har som oppdrag å ofre vår planet til kull- og oljeindustrien. Ved å trekke USA ut av Parisavtalen gjør Trump USA til verdens største klimaskurk. Men flertallet av amerikanerne avviser Trumps ekstreme agenda, og krever klimahandling. Dagens kunngjøring styrker vår motstand, sier Erich Pica, leder i Naturvernforbundets søsterorganisasjon Friends of the Earth USA.

Ekstra press på Norge

Miljøorganisasjonene mener Donald Trumps beslutning betyr at Norge pålegges et enda større og viktigere arbeid i kampen for klimaet.

– Vi kan ikke sitte på hendene og vente på at et annet land bestemmer seg for å leke frelser. Ansvaret for å stanse klimaendringene hviler på skuldrene til alle verdens land; dette inkluderer også Norge. At Trump nå trekker seg ut, betyr at resten av verden må gjøre mer, ikke mindre, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

– Dette legger ekstra press på at Norge og andre land gjør enda mer for å gjennomføre de nødvendige klimakuttene, ettersom verdens klima ikke påvirkes av politiske ord, men av faktiske handlinger og naturlover. Klimakutt og regnskogspenger er bra, men også tiltak for å holde norsk olje i bakken er avgjørende, sier Gulowsen i Greenpeace Norge.

Kinesisk konspirasjon

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson er heller ikke imponert over Donald Trumps Paris-erklæring, og mener det nå er åpent for andre land til å overta lederrollen i verden.

– Det er et stort tilbakeskritt for internasjonalt samarbeid når verdens vitenskapelig mest avanserte land har en leder med en slik forakt for kunnskap og ansvarlig styring, sier Hansson, som ikke var overrasket over at USAs president nå holder løftet fra valgkampen i fjor.

– Dette er ingen stor overraskelse, for Trump tror ikke på menneskeskapte klimaendringer. Han tror det er en kinesisk konspirasjon for å ramme amerikansk økonomi. Dette betyr at Norge og resten av verden må forsterke sin innsats for å begrense klimaendringer. Det er innlysende at når verdens nest største utslippsnasjon gir blaffen i alt som heter klima, blir jobben større for oss andre, sier Hansson.