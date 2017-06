Norsk bompengeordning kan stå for fall

Saken oppdateres.

Kommisjonen la onsdag fram veipakken «Europa i bevegelse», som inneholder i alt åtte lovforslag. Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig og samtidig minske utslippene fra veitrafikken.

Blir forslagene vedtatt, vil de også gjelde for EØS-området.

Kjørelengde avgjør

Blant forslagene er at bompenger skal betales ut fra kjørt distanse. Bilene skal utstyres med en elektronisk brikke som gjelder i hele EU og et felles faktureringssystem. Landene står fritt til å bestemme om de vil ha bompenger eller ei. Men hvis de vil, må de følge de prinsippene som nå foreslås, mener Kommisjonen.

Fra årsavgift til bruksavgift

EU-kommisjonen foreslår også å bytte ut den europeiske vignett-ordningen – der man betaler en viss sum for å bruke bil en periode, tilsvarende den norske årsavgiften – med en ordning der man betaler for antall kjørte kilometer. Ifølge forslaget skal bruken av årsoblater (vignetter) fases ut for tunge kjøretøyer innen 2023, og for personbiler fra 2027. I tillegg ønsker Kommisjonen betydelig reduserte avgifter for nullutslippsbiler.

