Øvingsleder kaller Nordisk gigantøvelse «helt unik»

Nesten et helt lag står i fare for å miste toppkampen

Lars Sponheim blir fylkesmann for Vestlandsregionen

Saken oppdateres.

Øvelsen Artic Challenge Exercise 2017 (ACE) er nemlig Europas største fly-øvelse i år.

- Her er det snakk om operasjoner i de kanskje beste treningsområdene i hele Europa, fastslår øvingsleder Petteri Seppälä til Adresseavisen.

Nesten norgesreklame

Luftforsvarets egne bilder fra øvelsen fremstår nå nærmest som ren norgesreklame, med fly i vakker norsk natur.

- Øvelsen har vært veldig bra. I alt har vi fløyet sju større operasjoner. Været har også vært på vår side, så vi har fått gjort det vi skulle, fortalte Seppälä til Adresseavisen tirsdag denne uken.

Blir stadig bedre

Den finske offiseren sier det stadig dukker opp mindre utfordringer underveis i en så stor øvelse som ACE. Det meste løses underveis.

- Det jeg mener er at vi hele tiden lærer hvordan ting kan gjøres når så mange som 100 fly skal operere sammen og koordineres. Det er en læreprosess. Vi ser hvordan ting kan gjøres på andre og bedre måter, sier han.

Størst i Europa

I alt deltar ca 100 fly fra elleve nasjoner. De opererer fra Bodø, Rovaniemi i Finland og Kallax ved Luleå i Sverige. I tillegg flyr det nederlandske luftforsvarets tankfly fra baser i Nederland.

Det sentrale øvelsesscenarioet er en krisesituasjon der den ene parten opererer som en stabiliseringsstyrke med et FN-mandat.

- Det vi øver er komplekse luftoperasjoner. ACE-øvelsen handler hovedsakelig om høyintensiv luftkamp, sier Seppälä.

Viktig for nordisk forsvarssamarbeid

- Det er mange grunner til at en slik øvelse er nyttig. For Norge, Sverige og Finland gir det oss mulighet til svært kostnadseffektiv øving. Skal vi lære interoperabilitet, det å operere sammen, så må vi også trene sammen. Her er det snakk om operasjoner i de kanskje beste treningsområdene i hele Europa. Det er stor plass og få folk som blir forstyrret. Dette hadde ikke vært mulig lenger sør i Europa, sier Seppälä.

Finnen er full av lovord om øvelsen og hvordan den er gjennomført.

- Jeg er stolt av det vi gjør og øvelsen. Dette er helt unikt, sier han.