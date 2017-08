Turister impulskjøpte leilighet til 18,5 millioner

Saken oppdateres.

– Jeg har ikke opplevd lignende. Faktisk har jeg ikke hørt om lignende, sier Tom Jørgensen, daglig leder i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen, til Bergens Tidende .

Han viser til det amerikanske ekteparet som besøkte Bergen noen dager i juli, og som på tredje dag av oppholdet kjøpte en luksusleilighet på Nordnes. Paret har ingen tilknytning til Norge.

– Når en turist ønsker å se på en leilighet i denne prisklassen, regner du ikke med at det skal ende med salg. Hadde ikke dette vært midt på sommeren, er det ikke sikkert jeg hadde hatt tid til å treffe ham, sier Jørgensen.

Etter å ha sett seg rundt en halvtimes tid, hadde amerikaneren bestemt seg, han ville bare vise den til kona først.

– En time senere var han klar for å kjøpe, og spurte om han kunne få den for 18 millioner. Det var litt amerikansk schwung over det, hvor han ville fullføre dealen med et håndtrykk der og da, sier Jørgensen til avisen.

Prisantydningen lå på 19 millioner kroner og etter forhandling med selger endte de på 18,5 millioner kroner. Alt sammen skjedde i løpet av noen timer. Dagen etter reiste paret videre.