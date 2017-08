Sjokkmåling for Arbeiderpartiet

Saken oppdateres.

En måned før valgdagen måles partiet til 28,1 prosent, det svakeste som er målt på fire år.

- 28 er for lavt. Det viktigste er likevel å ha flertall for et skifte, sier Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske.

Respons Analyses meningsmåling for Adresseavisen, Bergens Tidende og Aftenposten er den fjerde nasjonale meningsmålingen som på kort tid bekrefter at Arbeiderpartiet har problemer med sin nasjonale oppslutning.

Fire uker før valgdagen måles oppslutningen for Ap til 28,1 prosent. Det er en tilbakegang på hele 3,6 prosentpoeng fra tilsvarende måling i juni, og langt under valgresultatet for fire år siden på 30,8 prosent.

- Vi må hvertfall fire år, kanskje syv, tilbake for å finne dårligere tall for Arbeiderpartiet, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Lekker i begge retninger, SV på sikker grunn

Legger man bakgrunnstallene i målingen til grunn, lekker Arbeiderpartiet i begge retninger.

SV, Rødt og MDG får nå velgere fra Arbeiderpartiet, men det er også større trafikk fra Ap til Høyre – de såkalte lillavelgerne – enn man har sett tidligere i år.

- Men det ser ut til at det er velgerne på venstresiden i Arbeiderpartiet som er mest i bevegelse, sier Olaussen.

SV er partiet som akkurat nå måles til størst positiv fremgang, og etablerer seg med denne måling på komfortabel avstand fra sperregrensen. De måles til 6,5 prosent.

- Vi har merket at vi har gjort det skarpt i noen fylker og økt trøkk blant aktivister og medlemmer. Det er utrolig bra om dette nå gir utslag på nasjonale målinger, sier nestleder og utgående stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, Snorre Valen.

KrF-frieriene svir

Valen mener SV har lagt opp til en enkel valgkamp og partiet får uttelling for å holde seg til kjernesakene sine – rettferdig fordeling og kutt i klimagassutslipp – «fremfor å bruke tid på vafler, verdier og Listhaug».

- Men det er Ap som mister velgere. Mange av disse går til SV, hvorfor tror du det skjer?

- Det er det vanskelig å spekulere i. Det kan være at dette er velgere som vurderer det som problematisk at Ap lener seg innover, mot det borgerlige partiet KrF. Vi lener oss på vår egen politikk. Og får uttelling for dette, sier Valen.

Valens etterfølger som førstekandidat i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, er spent på om det holder helt inn:

- Dette var veldig gledelig. Men det er fortsatt noen uker til valget, så her er det bare å stå på. Helt siden i fjor høst har vi gått jevnt oppover, sier Lars Haltbrekken.

Han peker på en god fylkesmåling i Adresseavisen før sommeren, og at Nordlys nylig hadde SV på over 9 prosent i Troms.

Håper på sommeferie-effekt

Arbeiderpartiets Trond Giske tror høstens stortingsvalg blir et mobiliseringsvalg.

- Jeg opplever at veldig mange av våre velgere sitter på gjerdet. De er avventende til at valgkampen starter. Jeg tror det blir et jevnt valg, og jeg tror det blir et mobiliseringsvalg. Det er først når folk kommer hjem fra ferien at de vier valgkampen oppmerksomhet, sier Giske.

Ap-nestlederen håper trenden kommer til å snu etter hvert som partiet får lansert sin politikk:

- Vi lanserte en storstilt plan for eldresatsing i dag og skolesatsinga vår kommer i neste uke. Når vi får fortalt hva valget mellom skattekutt og eldreomsorg og skole i praksis betyr, så skal vi klare å mobilisere velgerne våre, sier Giske.

Rødgrønt overtak, MDG og Rødt på vippen

Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse advarer Arbeiderpartiet mot å tro at de sitter på et ekstraordinært stort, uforløst velgerpotesiale.

- Ut ifra våre tall i denne målingen er Sp fullmobilisert. Rødt og SV er mer mobilisert enn Arbeiderpartiet. Men Arbeiderpartiet har ikke et større uforløst potensial på gjerdet enn Høyre, KrF og Venstre, påpeker Olaussen.

Akkurat nå måler Respons Analyse at det er grunnlag for et skifte. Så vidt.

Den sittende konstellasjonen av Høyre, Frp, KrF og Venstre er inne med 81 mandater, der Venstre har falt under sperregrensen og bare har to direktemandater.

Den gamle rødgrønne koalisjonen av Ap, Sp og SV er inne 83 mandater – og er dermed avhengig av MDG eller Rødt for å skaffe seg flertall.

Une Aina Bastholms parti MDG får 3,7 prosent og er med det inne med tre mandater.

- Vi ligger på rundt 4 prosent på målingene, så jeg regner det som veldig sannsynlig at vi kommer oss over sperregrensen. Miljøvelgerne må stemme MDG dersom de ønsker seg en stor gruppe på Stortinget som kjemper for miljøsakene, sier Bastholm.

Avviser samarbeid med MDG og Rødt

Senterpartiet, som i denne målingen befester posisjonen med tosifret oppslutning, avviser likevel at småpartiene vil kunne utløse et spektakulært forhandlingsdrama etter valget.

- Både Ap og vi har stadfestet at det ikke er aktuelt å ha MDG eller Rødt inne i noen form for fast samarbeid. Sp vil ikke ha samarbeidsavtaler i det hele tatt. Disse vil bare begrense muligheten til å regjere, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp).

Hun mener mange i iveren etter å lage regjeringsopplegg, glemmer mindretallsregjeringens historiske styrke i norsk politikk ved å hente støtte fra vekslende flertall.

Uro i borgerlig lei

KrF har brukt deler av sommeren på å bli skjelt ut og krangle med Frps integreringsminister Sylvi Listhaug. I tillegg til intern uro i Frp for det forsurede samarbeidsklimaet på borgerlig side, gir også velgerne Frp en svak tilbakegang.

Frp måles nå til 13,6 prosent, KrF tilsvarende frem til 5,1 prosents oppslutningen.

Meningsmålingen til Respons Analyse er tatt opp denne uken, og har en feilmargin på mellom 2 og 3 prosentpoeng. 76 prosent av avgitt svar om partipreferanse.