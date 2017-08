KrF vil stanse flere borgerlige skattelettelser

Saken oppdateres.

Skatt og velferdsprofitt fikk i gang temperaturen umiddelbart i den første store direktesendte TV-debatten mellom partilederne Arendal.

- Skatteøkninger er nødvendige og rettferdig, og må til for å løse de store utfordringene Norge står overfor, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Han fikk det første spørsmålet under partilederdebatten i Arendal mandag kveld og måtte da forsvare Aps løfte om å øke skattene med inntil 15 milliarder i neste periode.

- Sånn snakker folk som har få virkemidler i verktøykassen sin, kontret statsminister Erna Solberg.

Skattelette til "folk flest"

Solberg viste til at skatteøkninger er det siste norske bedrifter trenger i den vanskelige fasen de har vært inne i den siste tiden.

Kritikken mot Frps Siv Jensen og Erna Solberg har økt i styrke den siste uken, og beskyldninge om skatteprioritering av milliardærer har haglet.

- Men det er helt vanlige folk som har fått mest skattelette under den nåværende regjeringen, sa Frp-leder Siv Jensen.

– Størstedelen av våre skattekutt har gått til helt vanlige folk, som har fått 8.000 kroner i skattelette. I tillegg har vi gitt 1,5 milliarder i avgiftslettelser, sa Jensen.

Finansdepartementet har ifølge NRK regnet ut at Frp vil gi ytterligere 50 milliarder kroner i skattelette i kommende stortingsperiode.

– Vi må ikke skatte bedriftene ut av landet, og vi vil la folk beholde mer av sin inntekt, sa Jensen.

Sier nei til mer skattelette

Men det er ikke rom for flere skattelettelser i den kommende stortingsperioden, slo KrF-leder Knut Arild Hareide ettertrykkelig fast i Arendal mandag kveld.

Hareide forsvarte under partilederdebatten de skattelettelsene han har støttet under den sittende regjeringen.

– Vi var nødt til å senke skattene for å skape arbeidsplasser. Skattelettelsene har stort sett gått til bedrifter, hvilket var helt nødvendig, ikke minst på grunn av fallende oljepris, sa Hareide.

Men nå er det stopp for skattelettelser, sier KrF-lederen.

– Vi må velge mellom skattelette eller flere lærere i skolen, og vi må ta inn over oss at utgiftene til helse og pensjon vil øke, sa Hareide i debatten - og la med øvet mine:

- Erna og Jonas er i ferd med å gjøre skattedebatten til noe religiøst. Det er det ingen grunn til.

Rødt på vippen

Også Arbeiderpartiet kan vente seg politisk motstand fra sine egne støttespillere.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krevde klart svar fra Ap-leder Jonas Gahr Støre på om han vil sikre at ikke millioner av velferdskroner går til privat profitt.

– Jeg vil ha et tydelig svar fra Jonas Gahr Støre her i kveld på om han er enig med oss i Rødt i at vi skal sikre at skattekroner bevilget til eldreomsorg, barnevern og barnehager går til det formålet, og ikke til privat profitt for noen ekstremt rike mennesker, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han fikk kjapt svar fra Støre, som understreket at forbud ikke nødvendigvis er veien å gå for å unngå at for mange skattekroner går til privat profitt.