Borgerlig flertall på NRK-måling - elendige tall for Ap

Saken oppdateres.

Resultatet er en nedgang på 3,7 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet i 2013, som var et dårlig valg for Ap.

– Dette er ikke bra nok tall for Ap. Vårt mål er at det skal være et flertall for å bytte ut Frp- og Høyre-regjeringen 11. september og at vi skal få en ny politikk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en SMS til NRK.

Samtidig gjør Frp det svært godt på NRKs augustmåling. Partiet får en oppslutning på 16,7 prosent, som er en fremgang på 2,7 prosentpoeng siden juni-målingen. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet 16,3 prosent av stemmene.

Høyre står stille på 23,8 prosent (+0,1). Senterpartiet faller til 9,2 prosent, som er en nedgang på 2,4 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende måling i juni.

Frp får en oppslutning på 16,7 prosent. Det er en framgang på 2,7 prosentpoeng i forhold til tilsvarende måling i juni. Fremgangen er signifikant, og resultatet er bedre enn valgresultatet i 2013.

Målingen gir dagens samarbeidsregjering 85 mandater og flertall på Stortinget til tross for at Venstre fortsatt er under sperregrensen med 3,9 prosent (+0,5). En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV, MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.

Både SV og MDG er over sperregrensen på målingen med henholdsvis 5,2 og 4,6 prosent, en framgang på henholdsvis 0,8 og 1,8 prosentpoeng. Rødt får 1,8 prosent (+0,6) og KrF 5 (+0,6).

Målingen er basert på 756 intervjuer mellom 8. og 14. august. Feilmarginen på målingen er på mellom 0,8 og 3,2 prosentpoeng og størst for de største partiene.