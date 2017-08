Norge har en halv million jegere - bare halvparten er aktive

Saken oppdateres.

Omlag 13 000 tar hvert år jegerprøven. Bare halvparten av dem blir aktive jegere.

Dette er Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) i ferd med å gjøre noe med. I samarbeid med lokallagene rundt omkring i Norge inviteres jegere nå til å bli med på det de har kalt introjakt.

Dette er et tilbud både for nyutdannede jegere og en mulighet for erfarne jegere til å prøve seg på nye jaktformer.

De første introjaktene startet 10. august, og NJFF melder at interessen har vært eksplosiv. Flere av de 218 introjaktene som tilbys over hele landet er allerede fulltegnet, men det er fortsatt mulig å finne gode tilbud.

Fra jegerprøve til aktiv jeger

Introjaktene gjennomføres av Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokalforeninger. Dette er jaktturer hvor du som jeger, uansett alder og tidligere erfaring, kan være med å lære om jakt og nye jaktformer under veiledning av erfarne instruktører.

– Det skal være en god og trygg introduksjon til jaktens gleder for de ferske jegerne, og en flott anledning til å teste ut en ny jaktform for den erfarne jeger. Har du jaktet rype hele livet, er kanskje tiden inne for å teste hjortejakt, forklarer prosjektleder Henning Ottarsrud i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Fulltegnede kurs

Interessen for tilbudet har vært overveldende, og både nye og erfarne jegere reiser gladelig langt for å delta på introjakt.

– Vårt gåsejaktkurs ble fullt allerede 3. juli. Det kommer en deltager fra Kabelvåg og en deltager fra Harstad. Det er hele 50 og 40 mil fra Nordreisa​ hvor gåsejakta skal foregå, så dette er et populært tilbud, sier fylkessekretær i Troms, Karl-Petter Johansen.

På NJFFs nettsider er det enkelt å få oversikt over hvilke introjakter som er tilgjengelige i ditt område – du kan se tilbudet fylkesvis og helt ned på lokallagsnivå.

Hvor mange plasser det er på hvert kurs og hvor mange instruktører det er per deltaker varierer og avhenger av jaktform. Når Opdal Jæger- og Fiskarlag inviterer til rypejakt 15. september, er det for eksempel to deltakere per instruktør.

– Vi har påmeldte deltagere fra foreninger i både Oslo og Bergen. Det er moro at det kommer medlemmer fra andre steder av landet. Alle deltagerne får først en grundig innføring i rypas biologi, jaktformer og sikkerhet, forklarer lokallagets introjaktleder Paul Øvervaag.

Småviltjakta mest populær

- Det virker som introjaktkursene på småvilt er lettere å få fulltegnet enn jakt på storvilt. For de som tar jegerprøven er det nok et større skritt å ta å skulle skyte på et stort dyr. Vi ser at det er større interesse for jakt på rådyr, hare og rev. Det er folk fra 16 til 70 år som melder seg på introjakt, sier Eskil Pettersen som er fylkessekretær i NJFF Sør-Trøndelag.

- Er det for vanskelig å få jakte på storvilt?

- Nei, det skal ikke være det. Både Inatur og hos Statsskog ligger det ledig jakt ute, sier Pettersen.

Det å ta vare på felt storvilt kan være en utfordring for ferske jegere, men også her finnes det kurs i slakting og partering.

Storvilt på Hølonda

Hølonda Jeger- og Fiskeforening kjører introjakt på elg i oktober. De tilbyr også kurs i rådyrjakt.

- Vi har bra interesse for det kurset og vil nok kunne ta med 10-12 deltagere. Det er unge folk som har meldt seg på, men vi tar imot folk i alle aldre. Vi kommer til å tilby hele pakken med jakt, slakting og nedskjæring av dyr, sier Leif Jostein Konstad. Han sitter i styret i Hølonda JFF og vil være den som kjører storviltjaktkurset i oktober.

Han oppfordrer folk som ikke har noen erfaring, men ønsker å jakte storvilt, å ta kontakt med erfarne jegere.

- Løsningen er enten å komme seg inn i et jaktlag med rutinerte folk, eller å få med seg folk med erfaring dersom man har kvote på dyr, sier Konstad.

Flere jenter tar prøven

I alt 493 228 personer står oppført i jegerregisteret. Av disse er 426 225 menn og 67 003 kvinner, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Totalt har økningen i registeret vært på litt over 10 000 personer på ett år, men økningen de siste fem årene har vært formidabel – spesielt andelen kvinner. De siste fem årene har antall mannlige jegere økt med seks prosent, mens antall kvinnelige jegere har økt med 21 prosent.

Nord- og Sør-Trøndelag har til sammen 67 680 registrerte jegere. 10 739 av disse er kvinner.

Ikke alle i jegerregisteret betalte jegeravgiften for jaktåret 2016/17. 202 400 nordmenn betalte avgiften, en økning på 4 100 fra forrige jaktår. Blant fylkene er det Akershus som har flest betalende jegere med 19 100, fulgt av Sør-Trøndelag med 16 100.

