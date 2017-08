Røe Isaksen legger seg flat etter rasisme-vits

Ingrid (26) tar to utdanninger samtidig – slik får hun det til

Saken oppdateres.

«Jeg har dummet meg ut», skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på sin egen Facebook-vegg.

Han forklarer at han var på en privat bursdagsfest for halvannen uke siden da han gjorde noe «idiotisk», som han selv beskriver det.

«Vi skulle ha quiz, og alle lagene fikk utdelt armbånd i ulike farger. Mitt lag fikk hvite bånd. Vi fikk poeng for å finne på et navn til laget så raskt som mulig, og jeg foreslo at det skulle hete hvit makt på grunn av fargen på båndet» skriver Røe Isaksen videre.

- Ironisk spøk

Statsråden forklarer at det hele var ment som en ironisk spøk og ordspill. Senere på kvelden gjorde han det enda verre ved å forklare navnet med nok en ironisk spøk i stedet for å si at «dette var dumt og galt».

Røe Isaksen tror de fleste som var til stede forsto at det var ironisk ment, men han understreker på Facebook at han ikke vil bidra til å bagatellisere eller spøke bort hatet disse miljøene står for.

- Veldig lei meg

«Som statsråd har jeg et ekstra stort ansvar for hva jeg sier, også i private sammenhenger som dette var. Jeg skjønner at det var dumt sagt, og forstår at venner og andre reagerte. En ekstra stor unnskyldning til alle som rammes av rasisme og fremmedhat, og som kjenner dette på kroppen», skriver han i Facebook-posten.

«Kort oppsummert: Unnskyld. Det var idiotisk sagt og jeg er veldig lei meg. Det reflekterer ikke hva jeg står for som menneske og politiker. Jeg har siden ungdomstiden i politikken kjempet mot disse kreftene. Det vil jeg fortsette med», avslutter han.

