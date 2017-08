Nye Bergen lufthavn åpnet 

Dømt for voldtekt på hotell: Kvinne våknet av at mannen voldtok henne

– Det ser veldig åpent og fint ut. Forhåpentligvis er vi nå ferdig med lange køer i sikkerhetskontrollen som har gjort det veldig nødvendig å få til et nytt terminalbygg, sier Solberg til NTB.

Hun fikk en omvisning i den nye terminalen sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) torsdag morgen, før hun foretok den offisielle åpningen klokken 12.

Solberg sier den nye terminalen er viktig i den omstillingen Vestlandet nå gjennomgår, med mange bedrifter som ser seg om etter nye markeder og reiser mye.

– Et annet stort vekstområde er turisme. Dette vil gjøre det mulig med flere avganger for å få flere turister inn.

Tanker biodrivstoff

Nybygget er det største byggeprosjektet i Bergen siden Haukeland sykehus. Terminalen har et totalt areal på 85.000 kvadratmeter og bybanestasjon i kjelleren.

Det nye terminalområdet blir sammenlagt nesten fire ganger så stort som det gamle. Reisende får også 20 nye butikker og serveringssteder å velge mellom.

Samme dag som åpningen av flyplassen kunngjør SAS at flyselskapet fra torsdag tanker biodrivstoff på Bergen lufthavn. Hensikten er å redusere klimagassutslipp fra luftfart. Dette skjer i samarbeid med Avinor og AirBP, som er leverandør av drivstoffet.

Oppstart i 2014

Den nye terminalen er blitt bygget for inntil 10 millioner passasjerer, men foreløpig er den nye kapasiteten 7,5 millioner reisende i året, ifølge Bergens Tidende.

Avinor utlyste i 2009 en plan- og designkonkurranse for hvordan flyplassen skulle kunne håndtere forventet trafikkvekst. De forberedende arbeidene startet i 2012, og to år senere la statsministeren ned grunnsteinen i det nye terminalbygget.

Det skjedde like etter at utbyttepolitikken for Avinor ble endret ved at regjeringen innførte utbyttebegrensning på maksimalt 500 millioner kroner årlig i fire år. Dermed kunne bygging av den nye terminalen igangsettes.

