Nordmann vant tidenes Norsk Tipping-premie

Saken oppdateres.

Førstepremiepotten i Eurojackpot har vokst seg usedvanlig stor etter flere uker uten at noen har klart å prikke inn 5+2 rette – inntil fredag kveld. Det er første gang én spiller har vunnet så mye hos Norsk Tipping.

Ingrid Roterud Mathisen, som er vinneransvarlig i Norsk Tipping, sier til Nettavisen at vinneren ikke visste at det var blitt en norsk alenevinner da han ble oppringt.

– Da vi ringte, fikk han opp et telefonnummer fra Hedmark og tankene hans ble satt i sving. Samtidig som han snakket med meg gikk han selv inn på nettet for å se på Norsk Tippings hjemmeside. Da begynte det å gå opp for ham at det faktisk var han som var vinneren av rekordutbetalingen, sier hun.

Mathisen sier til TV 2 at vinneren allerede har bestemt seg for hva han kanskje skal bruke noe av pengene til:

– Ja, han sa han kanskje skulle kjøpe en fotballspiller til favorittlaget sitt. Han ville ikke si hva favorittlaget var, men vi har en storvinner som har gjort det ved en tidligere anledning. Så det kan hende det er en heldig fotballklubb som kan vente seg litt sponsorpenger, sier hun.