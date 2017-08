- Alle fem kan bikke sperregrensa

Superinnbytteren var så god at han får karakter selv om han egentlig spilte for lite

KrFs andrekandidat, Karin Bjørkhaug, er tydelig på hva KrF ønsker:

- Vi vil ha en ny regjering, sier hun.

To parti, SV og KrF, er over sperregrensa – begge ligger på 4,5 – og er dermed ikke betryggende over. Samtidig er det tre andre parti som jakter på den samme målstreken: Miljøpartiet de grønne (MDG), Venstre og Rødt. MDG ligger rett under med 3,9, Venstre følger like bak med 3,7 – men nå er også Rødt like bak: 3,2 prosent oppslutning viser målingen.

- At også Rødt skulle melde seg så kraftig i kampen om sperregrensa, er en overraskelse. Alle fem parti har klart en reell sjanse. Selv er vi tett oppunder målet nå, sier Venstres førstekandidat i Sør-Trøndelag, Jon Gunnes og minner om sist Venstre gjorde et byks i slutten av valgkampen.

SVs førstekandidat, Lars Haltbrekken, sier SV er trygt over sperregrensa.

- Vi har hatt gode målinger hele valgkampen. Men dette viser at det er jevnt og at de som er opptatt av miljøpolitikk og regjeringsskifte bør stemme SV, sier han.

Rødts Ragna Vorkinnslien mener målingene viser at folk ikke bare vil ha en ny regjering, men også en ny politikk.

- Jeg håper det kommer en Ap-ledet regjering, med Rødt som støtteparti. Vi går for Jonas Gahr Støre foran Erna Solberg. Og satser på at Ap må støtte seg på oss, slik at vi får has på velferdsprofitørene, sier hun.

Miljøpartiet de grønnes førstekandidat, Gjertrud Berg, sier at det går jevnt oppover og at hun har stor tro på at de bikker sperregrensa.

- Vi trenger et reelt klimaparti på Stortinget.

Her er De grønnes kandidat fra Fannrem som kan komme på tinget

- Fortrekker dere Ap og Gahr Støre foran Frp i regjering?

- Vi vil aldri støtte en Frp-regjering. Samtidig har vi ultimatumet vårt i oljepolitikken: Det skal ikke åpnes for flere oljefelt.

Andrekandidat fra Sør-Trøndelag KrF, Karin Bjørkhaug, går lenger enn sin egen partileder.

- Vi har sagt helt tydelig at vi ikke går i regjering med Frp.

- Men hva med å støtte en regjering der Frp inngår, slik som i dag?

- Samarbeidsavtalen utløper nå. Vi ønsker en ny regjering.

- Og hva sier du da: Ap eller Frp?

- Jeg er tydelig på hva jeg velger, da velger jeg Ap. Men Høyre og Venstre er førstevalget vårt. Målingen viser at dette blir veldig spennende. Men jeg håper virkelig ikke den slår til, sier Bjørkhaug.

