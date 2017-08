- Siv Jensen springer etter Listhaug

- Det HER er helt sjukt. Gåsehud over hele kroppen. Hardt.

- Fryktelig frustrerende at ingen bilister stoppet for å hjelpe til

- Fryktelig frustrerende at ingen bilister stoppet for å hjelpe til

Saken oppdateres.

Torsdag uttalte innvandringsminister Sylvi Listhaug til NRK at Frp vil sette alle asylsøkere uten avklart identitet i lukket mottak. Det samme skal gjelde alle som får avslag på asylsøknaden, dersom de ikke reiser tilbake til hjemlandet frivillig.

- Oppsiktsvekkende

Ap-topp og fylkesordfører Tore O. Sandvik skrev på sin Facebook-side at Venstre bør skamme seg for å holde Frp i regjering.

- Jeg forstår ikke at Venstre fremdeles vil sørge for at Frp sitter i regjering. Frp ønsker en politikk som menneskerettighetene står i veien for, og da er det oppsiktsvekkende at Venstre vil sørge for at de fortsetter. Menneskerettighetene er en god norsk verdi. Dette er rettigheter Norge har drevet fram sammen med andre land vi liker å sammenligne oss med, sier Tore O. Sandvik til Adresseavisen.

- Mener du at Frp har gått over en ny grense med dette forslaget?

- Det er lenge siden Frp gikk over grensen. Det som er oppsiktsvekkende er at Høyre vil sitte i regjering med dem, og at Venstre vil støtte en slik regjering. Det må være krevende for Listhaug at statsministeren stadig må refse henne, samtidig som andre statsråder – som Vidar Helgesen – tar avstand fra utspillene hennes.

LES OGSÅ: Jusprofessor håper Trandum-dom får konsekvenser for fengsling av barn

- Men Frp har gått fram på målingene?

- Både Høyre og Venstre er avhengig av disse velgerne for å styre landet. Men 85 prosent av befolkningen sier nei til dette. Frps reelle leder i regjeringen er i dag Sylvi Listhaug. Siv Jensen springer bare etter Listhaug og kommenterer utspillene hennes, mener den sørtrønderske Ap-toppen.

Fikk vondt i magen

Venstres stortingskandidat i Sør-Trøndelag, Jon Gunnes, sier han fikk vondt i magen da han hørte at Sylvi Listhaug ville internere asylsøkere man ikke vet hvem er.

- Denne retorikken er voldsom og mistenkeliggjør hele grupper.

- Men formålet er jo å beskytte Norges befolkning mot terrorister?

- Man kan ikke internere grupper av mennesker fordi de stemples på denne måten. Det er i strid med menneskerettighetene.

- Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) sier Venstre bør skamme seg for å holde Frp i regjering?

- Det blir helt feil. Vi kunne jo ikke vite at Sylvi Listhaug skulle bli integreringsminister. Det er ikke vi som utpeker ministre. Dette er mer en kritikk av Erna Solbergs lederskap. Hun har utvist dårlig lederskap som lar Listhaug holde på slik som hun gjør. Dessuten bør Ap passe på seg selv når det gjelder innvandringspolitikken.

- Så det er ikke Venstre som bør skamme seg, men Erna Solberg?

- Ja. Først og fremst Listhaug selv, men også Solberg som burde vist et klarere lederskap.

LES OGSÅ: Hvilket postnummer har bestemor?

LES OGSÅ: Alle saker om stortingsvalg 2017