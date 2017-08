Byggingen av verdens største innendørs skiarena kan starte

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg (H) sto med begge beina godt plantet i kunstsnøen da hun la ned grunnsteinen for det nye gigantanlegget som Lørenskog vinterpark selv omtaler som verdens største skimekka.

Anlegget skal stå ferdig i 2019 og får en størrelse på hele 50.000 kvadratmeter. Skihallen omtales som en av de største innendørsarenaene på kloden, og skryter allerede nå av at uansett hvor dårlige forhold det er utendørs, så vil det alltid være perfekte snøforhold for alt fra langrenn til friski og alpint inne.

For langrennsløpere, enten man heter Sundby og Bjørgen eller bare er mosjonist, barn, voksen eller pensjonist, kan hallen lokke med to kilometer med langrennsløyper, som strekker seg over tre nivåer.

– Skihallen skal ikke sperres av for toppidretten i uker av gangen. Landslagene har ikke forkjørsrett. Du møter kanskje Kjetil Jansrud i heiskøen, men han står der og venter på lik linje som deg og kompisen din, fastslår vinterparken på sine nettsider.

Selve alpinbakken blir 505 meter lang og 100 meter bred, med en helling på opptil 38 prosent. Terrengparken får forskjellige rails, blåparkhopp og lover et big jump som kan sammenlignes med det største i Tryvannsparken på den andre siden av byen. Heisene i anlegget vil kunne frakte så mange som 5.000 personer i timen.

Ideen om skihallen var det medeier av holdingselskapet Selvaag Gruppen, Olav Selvaag, som fikk tilbake i 2010. Selvaag er barnebarn av ingeniør og entreprenør Olav Selvaag som virkelig satte sitt preg på boligbyggingen i Norge etter krigen.

Lørenskog kommune ga grønt lys for byggingen av skihallen i september 2015, og i januar året etter ble reguleringsplanen godkjent av Klima- og miljødepartementet. Totalt har prosjektet en budsjettramme på 3 milliarder kroner. Skihallen alene vil koste en halv milliard.

